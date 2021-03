Furti di rame in Fvg, ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada

Operazione "Oro Rosso", la Polizia contro il fenomeno dei furti di rame ha messo in campo 40 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia per il controllo di otto ditte e 112 persone operanti nel settore.



40 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nell’intera giornata di ieri, nelle verifiche e controlli sul territorio della nostra regione.

E’ stata verificata la situazione di otto depositi di rottami, mentre diverse sono state le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 112 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto.



I controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel corso dell’operazione “Oro Rosso”, al suo secondo appuntamento annuale, hanno permesso di confermare il trend positivo rilevando solamente una infrazione al Codice della Strada.



Obiettivo di iniziative come “Oro Rosso” è quello si scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli. La Polizia Ferroviaria ha inoltre il compito di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati. La indebita sottrazione di tali materiali può, infatti, avere seri impatti negativi sull’erogazione dei servizi essenziali (trasporto, energia e telecomunicazioni).