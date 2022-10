Future Job Fest al Città Fiera

Sabato 15 e domenica 16 ottobre una due giorni dedicata ai temi del lavoro dove le aziende del territorio e le istituzioni si daranno appuntamento al Città Fiera in piazza Show Rondò, per un evento che unisce formazione e gaming promosso da ManpowerGroup, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

L’apertura con il taglio del nastro è in agenda sabato 15 alle 11 e vedrà la partecipazione di Alessia Rosolen, Assessore Al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Antonio Maria Bardelli, Fondatore Città Fiera e Ileana Cucovaz, Regional Manager di ManpowerGroup. Alle 11.30 inizieranno i dibattiti, il primo vedrà la partecipazione di Gianni Fratte, Responsabile regionale della struttura Servizi alle Imprese: “Il lavoro che cambia. Nuove competenze, nuove professioni e opportunità”. Seguiranno gli approfondimenti dedicati all’innovazione e alla leadership. Ad accompagnare tutti gli ospiti in questo viaggio di intrattenimento ci sarà Akira, aka Simone Trimarchi, giornalista, gamer e storico campione nazionale di Starcraft, Warcraft III e Warhammer 40.000.

L’appuntamento da non perdere nella giornata di sabato è alle 16.00: “Allenare le soft skills con il Gaming” – con gli interventi di Christian Vieri e Bernardo Corradi, Founders PLB, un progetto di formazione e intrattenimento per lo sviluppo professionale di giovani talenti nel mondo dei videogiochi, una Edutainment Hub fondata dai due ex calciatori azzurri. La filosofia del progetto è racchiusa nel suo stesso nome, PLB, acronimo delle tre parole inglesi power, leadership e balance.

Domenica 16 ottobre la giornata sarà dedicata al gaming: dalle 11 e fino alle 16 sarà possibile e-sports challenge, in presenza dei Talent di PLB.

Presente in Italia dal 1994, ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions - realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane, creando valore per imprese e individui, affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. Da diversi anni si rivolge con particolare attenzione ai gamers, una delle comunità più attive e in crescita durante la pandemia da Covid, supportando i percorsi professionali di questi giovani talenti che possono vantare una combinazione unica di capacità digitali e di soft skill, sempre più richieste e ricercate dalle aziende.

A livello internazionale, infatti, sono sempre più gli studi che mettono in luce come il gaming possa favorire lo sviluppo di soft skills fondamentali anche nella vita professionale e nei percorsi di carriera.

PROGRAMMA: piazza Show Rondò piano terra area blu. Sabato 15 ottobre ore 11 apertura e taglio del nastro - con Alessia Rosolen, Assessore Al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Antonio Maria Bardelli, Fondatore Città Fiera e Ileana Cucovaz, Regional Manager di ManpowerGroup; apertura area gaming.

Ore 11.35 - 12 “Il lavoro che cambia. Nuove competenze, nuove professioni e opportunità” - interviene Gianni Fratte, Responsabile regionale della struttura Servizi alle Imprese.

Ore 12 - 12.30 “La Fabbrica del Futuro"- interviene Professor Sortino, Direttore Scientifico del Laboratorio Regionale per la Meccatronica Avanzata LAMA FVG.

Ore 12.30-13 “I professionisti dell’innovazione più richiesti dalle aziende” - interviene Francesco Franca, senior consultant Experis.

Ore 14.30 – 15 “La leadership a lavoro: come si può essere leader oggi?” - intervengono Francesca Ferini, HR Business Partner di Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., e ManpowerGroup.

Ore 16 – 17 “Allenare le soft skills con il Gaming” - Intervengono Christian Vieri e Bernardo Corradi, Founders PLB e ManpowerGroup. Posti riservati limitati. Iscrizione direttamente sabato mattina in area evento.

Ore 17.30 - 18 · “Il Progetto NeetON si presenta”: Formazione e sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro per giovani che non studiano e non lavorano – intervengono Matteo Bellina, HR manager Gruppo Bosch Italia, e ManpowerGroup.

Ore 18.30/19 “Resilienza e capacità di prendere decisioni: tra gaming e lavoro” - interviene Andrea Liberti, Store manager Bruno Euronics; presentazione delle challenge esports di domenica.

Domenica 16 ottobre ore 11 Apertura area giochi e inizio challenge e-sports. Ore 11.30 apertura della challenge esports in collaborazione con Euronics Bruno. Durante la giornata ci saranno Talent del mondo gaming a supporto delle attività di gioco e interverranno lo psicologo dello sport Mauro Lucchetta (Psicologia Fly) e la nutrizionista Maria Luisa Cravara. Ore 16 chiusura.