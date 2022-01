Futuro Passato, il bando di drammaturgia di Tinaos

C’è tempo fino al 15 gennaio per rispondere al bando teatrale Futuro Passato ricordare la memoria, un progetto di Associazione Culturale Tinaos, con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, che coniuga formazione, creazione e produzione per declinare il tema della memoria in ogni suo aspetto. Ne sono partner: Comune di Udine, Comune di Cervignano, Comune di Buttrio, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Athena città della psicologia, ANTEAS FVG, Associazione Culturale RicercArti, Mimetòs, Bottega Errante edizioni. Il bando è rivolto a drammaturghi/e o autori/autrici teatrali senza limiti di età e mira a sostenere la creazione di nuovi testi di drammaturgia contemporanea sul tema della memoria.



«Affrontare il tema della memoria – dichiara Tommaso Tuzzoli dell’Associazione Tinaos attiva a Udine e in provincia dal 2010 – nasce dall’esigenza di chiarire e analizzare in profondità lo spazio e il tempo in cui siamo immersi e travolti e rimettere al centro la componente relazionale. Quale miglior strumento del linguaggio teatrale, mezzo di comunicazione che vive ancora principalmente del ricordo e delle emozioni del pubblico nel qui e ora del suo manifestarsi, che fa porre domande e stimola risposte».



L’indagine si svilupperà attraverso laboratori che metteranno insieme professionisti teatrali, della danza, psicologi e operatori socio sanitari, così da far interagire l’azione culturale con il ruolo dei servizi sociali territoriali. Ai drammaturghi/e sarà chiesto di scrivere un testo inedito a partire dai materiali raccolti durante la fase di ricerca sul campo. I 4 testi saranno successivamente pubblicati dalla casa editrice Bottega Errante di Udine.Tutor del progetto sarà Federico Bellini, drammaturgo, autore e traduttore dall’esperienza internazionale che dal 2017 al 2020 è stato drammaturgo e assistente alla direzione artistica della Biennale Teatro di Venezia. Accompagnerà i drammaturghi/e selezionati/e dallo studio del tema scelto fino alla composizione del nuovo testo. I testi realizzati saranno raccolti in un unico volume, pubblicati e promossi presso pubblico, operatori e critici e saranno disponibili anche in formato digitale all’interno della piattaforma Sonar, che permetterà di far interloquire i drammaturghi con una comunità digitale così da alimentare i contenuti e lavorare su come si percepisce oggi la memoria. Si darà vita così ad un luogo di condivisione, di testimonianze e riflessioni generando un’opera digitale partecipata della memoria stessa.Il bando prevede la selezione di max 4 drammaturghi/e. Uno dei testi prodotti vincerà il premio di produzione. Agli altri tre sarà garantita la presentazione al pubblico e agli operatori del settore in forma di lettura scenica.Termine ultimo per compilare la domanda: 15 gennaio 2022.Dove compilare la domanda, con tutte le istruzioni necessarie per iscriversi: www.ilsonar.it