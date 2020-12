Fvg come un'aquila in volo

"Friuli Venezia Giulia - Come aquila in volo" è il primo libro del fotografo e dronista Fabio Pappalettera. Raccoglie in 236 pagine il meglio della nostra regione da un punto di vista assolutamente diverso e coinvolgente: dall'occhio attento di un drone.

Il viaggio fotografico spazia su tutto il territorio regionale, andando a immortalare alcune delle eccellenze del Fvg; dalle montagne, scende lungo i fiumi, per andare a perdersi lungo le coste, senza dimenticare di immortalare borghi e città. "La mia esperienza col drone è nata otto anni fa dalla passione sempre avuta per la fotografia e trasformata poi in un vero e proprio lavoro", commenta Pappalettera. "Tanti sono stati i lavori che ho svolto e altrettante le foto e i video. L'idea del libro è nata perchè sentivo l'esigenza di lasciare qualcosa alla mia regione. Troppe solo le bellezze che il Friuli Venezia Giulia possiede e per questo motivo ho cercato di dargli valore, di farle parlare. Questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio nell'essenza della nostra regione".

Alla progetto ha partecipato Franco Mattiussi, come consulente di redazione, mentre i testi sono stati curati dal giornalista Davide Macor.

Il libro è acquistabile al seguente link