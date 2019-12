Fvg con la valigia, quattro emigrati ogni mille abitanti

Il Friuli Venezia Giulia? E’ nuovamente una terra… con la valigia. Lo sancisce il report dell’Istat che ha fotografato i numeri delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente. Dallo studio emerge che la nostra è la regione dalla quale, rispetto alla popolazione, nel 2018 si è registrato il numero più alto di partenze verso l’estero, pari a quattro persone ogni mille abitanti.

Seguono, più distanziati, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta (3 italiani su 1.000), tutti territori di confine, posizione che, dunque, facilita i trasferimenti con i Paesi limitrofi. Il territorio da cui si parte di più, in valore assoluto, è la Lombardia con un numero di cancellazioni anagrafiche per l’estero pari a 22mila; seguono Veneto e Sicilia (entrambe oltre 11mila), Lazio (10mila) e Piemonte (9mila).

Guardando alle città, i flussi di cittadini diretti verso l’estero provengono principalmente da Roma (8mila), Milano (6,5mila), Torino (4 mila) e Napoli (3,5mila), ma, analizzando il dato rispetto alla popolazione, spicca nuovamente un capoluogo del Fvg, Trieste, che, con 3,1 emigrati ogni mille abitanti si posiziona al terzo posto in Italia, alle spalle di Imperia e Bolzano (3,6 per mille).

Guardando la situazione dello Stivale, nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è stato di 157 mila unità, in aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Nel decennio 1999-2008 gli italiani che avevano trasferito la residenza all’estero erano stati complessivamente 428mila, a fronte di 380mila rimpatri, con un saldo negativo di 48mila unità.

Dal 2009 al 2018 si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni per l’estero e una riduzione dei rientri (complessivamente 816mila espatri e 333mila rimpatri); di conseguenza, i saldi migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 70 mila unità l’anno.

Dove si emigra? Nel 2018, il Regno Unito continua ad accogliere la maggioranza degli italiani all’estero (21mila), seguono Germania (18mila), Francia (circa 14mila), Svizzera (quasi 10mila) e Spagna (7 mila). In questi cinque paesi si concentra complessivamente il 60% degli espatri di concittadini. Tra i Paesi extra-europei, le principali mete sono Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada (nel complesso 18 mila).

Nel 2018, infine, si segnala anche una riduzione degli immigrati, con un meno 17% dal continente africano. Le iscrizioni anagrafiche dall’estero sono circa 332mila, per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente (-3,2%) dopo i costanti incrementi registrati tra 2014 e 2017. Più di cinque su sei riguardano cittadini stranieri (286mila, -5,2%).

QUI IL REPORT COMPLETO