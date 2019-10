Fvg, in arrivo piogge abbondanti e molta umidità

Nelle prossime ore sono previste piogge, anche abbondanti, sul Friuli Venezia Giulia, in particolare "nella notte e fino a parte della mattina di mercoledì - spiega il meteorologo Marco Virgilio -. Per due e tre giorni rimarremo condizionati dall'Atlantico, passata la prima perturbazione della settimana seguirà un miglioramento, ma in realtà sia giovedì che venerdì di sole non se ne vedrà molto".



"Generalmente le temperature si manterranno sopra la media e questo trend potrebbe insistere fin quasi a fine mese - continua Virgilio -. Si profila però all'orizzonte, nella fine settimana, una saccatura atlantica che pare avere l'intenzione di approfondirsi sulla penisola Iberica tra domenica e lunedì".



"Già nel corso del sabato la nostra regione, e non solo, si troverebbe così investita da correnti molto umide sudoccidentali in quota con attivazione dello Scirocco al suolo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una marcata fase perturbata che potrebbe portare molta pioggia sul Fvg - conclude -, in particolare tra domenica 20 e lunedì 21. Come sempre le zone più colpite in questi casi sono le Prealpi e le zone pedemontane dove potrebbero insistere piogge molto intense".

Una situazione che merita di essere attenzionata, sottolinea Marco Virigilio, che giovedì 17, alle 21, dà appuntamento a Codroipo, al cinema Benois De Cecco, per una serata dedicata al cambiamento climatico dalla scala planetaria a quella regionale, a un anno dalla tempesta Vaia: http://www.lumierecodroipo.it/il-sottile-velo-azzurro/