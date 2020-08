Fvg: nel 2019 hanno evitato la discarica 111.560 tonnellate di rifiuti

Nel corso del 2019, in Friuli Venezia Giulia hanno evitato la discarica 111.560 tonnellate di rifiuti di imballaggio, conferite in modo differenziato al sistema CONAI per essere avviate a riciclo o recupero energetico.



Lo rende noto il Consorzio Nazionale Imballaggi nel tracciare bilancio e consuntivo delle performance green del Paese nella raccolta degli imballaggi.

La Regione mette a segno un +6,1% nei conferimenti rispetto al 2018, quando aveva affidato a CONAI 105.138 tonnellate di materiale.

Nel dettaglio, i cittadini della Regione hanno conferito 5.580 tonnellate di acciaio, 227 di alluminio, 33.888 di carta, 6.794 di legno, 21.990 di plastica e 43.081 di vetro.



Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata, del resto, CONAI lo scorso anno ha trasferito ai Comuni friulani 13 milioni e 515mila euro. Una cifra in crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto ai 12 milioni e 913mila ricevuti nel 2018.



Osservando i dati pro capite,(la media italiana è di 3,79 kg),(la media italiana è di 23,22 kg),(la media italiana è di 3,35 kg) e(la media italiana è di 33,51).Lo sguardo sulle province offre un panorama diversificato a seconda del materiale di imballaggio considerato, con dati influenzati – come ogni anno – dalle convenzioni che i Comuni attivano con CONAI tramite l’Accordo Quadro ANCI-CONAI.: acciaio, plastica e vetro. Quanto all’acciaio, Pordenone raggiunge 10,85 kg per abitante (seconda Trieste con 5,22 kg); nel campo della plastica 30,61 kg per abitante (Gorizia la insegue con 20,65 kg); per il vetro 40,58 kg per abitante (vicina Gorizia con 39,14 kg).. Nel dettaglio, la provincia arriva a 0,51 kg di alluminio per abitante (Pordenone segue a 0,44 kg), a 32,54 kg di carta per abitante (seconda di nuovo Pordenone con 28,02 kg) e a 9,44 kg di legno per abitante (davanti a Trieste che si ferma a 5,99 kg).