Fvg Pride, appuntamento il 10 giugno a Pordenone

Anche il Friuli Venezia Giulia quest’anno avrà la sua parata dell’orgoglio LGBTQIA+: il Pride regionale si terrà a Pordenone il 10 giugno in occasione del Pride Month. E' l’annuncio dell’associazione Fvg Pride, che dal 2017 organizza la marcia grazie alla collaborazione delle associazioni che si battono per i diritti della comunità queer locale.

L'annuncio arriva dopo il successo della precedente edizione, svoltasi a Gorizia nel 2021. Pordenone è “l’ultimo” capoluogo regionale a non avere ancora avuto la sua parata: per questo la città è stata scelta per la quarta edizione del Pride del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione sarà preceduta da un ricco calendario di eventi culturali, aggregativi e di intrattenimento in tutta la regione, distribuiti nei mesi precedenti al 10 giugno e che saranno annunciati nel dettaglio nelle prossime settimane.

“Purtroppo - sottolinea l’associazione Fvg Pride - c’è ancora fortemente bisogno di Pride anche in questo territorio: i motivi sono descritti nel nostro Manifesto e sono legati a rivendicazioni che da anni rimangono inascoltate, che riguardano i nostri diritti negati, aspetti legali e istituzionali, il nostro benessere e la nostra salute non garantiti, l’educazione mancata o peggio ostacolata. Le ragioni che ci spingono a marciare proprio a Pordenone sono legate alla crescente richiesta della sua comunità e alle innumerevoli occasioni di discriminazione ricevute anche e soprattutto da chi, invece, avrebbe avuto il compito istituzionale di rappresentare ogni soggettività. E, invece, ciò che accade regolarmente è sotto gli occhi di tuttɜ: attacchi continui e una strenua difesa del proprio diritto a discriminare chi è considerato diverso”.

Il motto scelto per l’edizione 2023 di questo Pride è Resistenza in Corso - #Proudenone. Di fronte agli attacchi e alle delegittimazioni della politica (come dimenticare, ad esempio, il recentissimo caso del Comune udinese e del suo simbolico lampione?) e in particolare della Giunta comunale di Pordenone, la risposta della comunità queer è unanime: resistenza. Per questo la comunità queer regionale ha fortemente voluto e prestato le proprie energie per organizzarsi, unirsi, e dare vita a questo Pride: il motto celebra la resistenza di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia, e in più strizza l’occhio ai noti Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi di Pordenone.

“Celebreremo l’orgoglio, la nostra rivendicazione di esistere, vivere e fiorire apertamente e senza paura. Fierɜ di chi siamo e tuttɜ unitɜ a Pordenone: #proudenone”.

L'edizione 2023 del Pride ha già ricevuto le adesioni da parte di molte associazioni regionali, tra le quali Fridays for Future Gorizia, Udu Udine, Arcigay Friuli Cellula Coscioni, Arci Gong Gorizia, Casa internazionale delle donne Trieste, Rete studenti medi Udine, La Cappella Underground, Agedo Udine, Anpi Maniago Montereale, Circolo Skianto!, Ospiti in arrivo, Famiglie arcobaleno Fvg, Rete genitori rainbow Fvg, Circolo Arci MissKappa, Time for Africa, Aned Udine, OrtoBorto Ragogna, Uaar Trieste, Anpi/Vzpi di Trieste e provincia, Progetto Stella Polare Trieste, Euphoria Trans Fvg, Circolo Uaar Pordenone, Arci Trieste, Le nuove querce, A scuola per conoscerci, Anpi Udine, Get Up Udine, Arcigay Arcobaleno Trieste, Queer Legacy, Arci Udine e Pordenone, Ccft Circolo Arci, Uaar Fvg, Arci Cral S. Vito, Rivista Frute, Uaar Udine, Iris Udine.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario eventi, le iniziative e i dettagli dell’evento conclusivo saranno diffusi attraverso i canali ufficiali del Fvg Pride.