Fvg Sensibile si presenta

Fvg Sensibile è un progetto realizzato da un gruppo di videomaker, registi, professionisti e comunicatori riuniti per puntare i riflettori sulla questione ambientale. Attraverso tre cortometraggi, che raccontano le bellezze del Friuli Venezia Giulia e le storie di chi volontariamente le salvaguardia, si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di adottare comportamenti adatti a contrastare l’impatto ambientale del genere umano sul pianeta.

I cortometraggi verranno trasmessi su RaiTre, domenica 10 maggio, 'Gli alberi non fanno la guerra' di Stefano Giacomuzzi e 'Rifiuti: chi cerca di fare del proprio meglio' alle 10.05, mentre domenica 17 maggio sarà il turno di 'Acqua fossile' di Matteo Sacher. Di seguito potete trovare il link al trailer: https://vimeo.com/375683085; in seguito i corti verranno proiettati in sale regionali con gli interventi di Ugo Rossi.



Fvg Sensibile prevede l’organizzazione di proiezioni a tema sul territorio regionale, avvalendosi della presenza di ospiti autorevoli e qualificati in materia, al fine di innescare riflessioni costruttive e positive, alimentando dibattiti su questioni di straordinaria urgenza come la produzione di rifuti, l’agricoltura sostenibile e i cambiamenti climatici.Il sito internetvuole, inoltre, diventare non solo lo spazio per presentare il progetto e le iniziative ad esso collegate, ma anche una vero e proprio portale con notizie sempre aggiornate su tutto quello che riguarda la difesa dell’ambiente in Friuli Venezia Giulia e non solo; una sorta di quotidiano online di approfondimento e diffusione di notizie che toccano argomenti quali l'ambiente, l'ecologia, la tutela del nostro pianeta.A presentazione del progetto è stato realizzato dallaun video di impatto emozionale che rappresenta la Regione con vedute eccezionali in un’ottica di preservazione ambientale. Il video lo si può trovare suo al seguente link:Il progetto Fvg Sensibile ha il patrocinio di Legambiente Fvg e Comitato Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.