Fvg terza regione più anziana, persi 4mila residenti

Il Friuli Venezia Giulia ha perso quasi 13mila residenti (precisamente 12.769) tra il 2011 e il 2019, più di 4mila solo tra il 2018 e il 2019. Ed è al terzo posto in Italia, dopo Liguria e Molise, per indice di vecchiaia, con un'età media superiore ai 45 anni. E’ quanto risulta dal Censimento Istat sul 2019, pubblicato oggi (qui tutti i dati).

La popolazione italiana si attesta su 59 milioni 641mila 488 abitanti. Il 48,7% sono uomini, il 51,3 sono donne. I cittadini stranieri rappresentano l’8,4% del totale. Al 31 dicembre 2019 risultano residenti in Friuli Venezia Giulia 1 milione 206mila 853 cittadini: 587mila uomini e 619mila donne.

L’età media nel Belpaese si è alzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011, da 43 a 45 anni. Sono poco meno di 15mila gli ultracentenari, mentre più del 63% degli italiani ha tra i 15 e i 64 anni.

L’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra gli Over 65 e gli Under 15, è aumentato dal 33% del 1951 al 180% del 2019. Gli indici più bassi si registrano in Campania (135) e Trentino Alto Adige (142). Fanalino di coda sono il Friuli Venezia Giulia, con un indice del 224%, 187 punti in più rispetto al 1951, Molise (226%) e Liguria (262%).

L’Istat certifica anche come in Italia cresce la forza lavoro, mentre diminuiscono gli inattivi. La percentuale più elevata di occupati è quella del Trentino - Alto Adige (55,6%), la più bassa è quella della Sicilia (34,9%). Dal censimento risulta un piccolo aumento delle donne che lavorano. Il primato dell’occupazione femminile spetta al Trentino Alto Adige, 49,3%. Il Friuli Venezia Giulia è sopra il 40%, la media italiana è al 37.

Sul fronte dell’istruzione, tra coloro che hanno un diploma di maturità o di qualifica professionale il gap più elevato tra i due sessi (4,8 punti percentuali) è in Friuli-Venezia Giulia e Molise. Le differenze di genere sono più evidenti tra la popolazione meno istruita. Su 100 persone con la licenza elementare le donne sono 61,9 in Friuli-Venezia Giulia, 60,3 in Liguria, 60,1 in Veneto.