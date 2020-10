Gabriele Menis su Topolino e Il Manuale delle Giovani Marmotte

Otto anni di cacce fotografiche nell'Artico, per andare alla scoperta delle più belle aurore boreali e accompagnare piccoli gruppi di viaggiatori appassionati del fenonemo e di fotografia sono valsi al fotografo friulano Gabriele Menis due servizi speciali su due riviste cult per i più piccoli, ma non solo: Topolino e Il Manuale delle Giovani Marmotte.

Otto pagine dense di foto, consigli e segreti per immortalare questo incredibile fenomeno naturale protagonista delle notti artiche sono il frutto dell'intervista del giornalista Federico Taddia e degli scatti di Menis. Nel dispensare consigli e segreti su come diventare bravi fotoreporter, anche in condizioni non sempre semplici, il fotografo friulano punta il dito sulla passione accompagnata dalla tenacia, presupposti alla abilità e alle conoscenze tecniche che Menis ama comunicare e mettere a disposizione dei suoi compagni di viaggio.

"Spero di essere riuscito a comunicare la dedizione accorata, forte, da vero 'innamorato' che sono a questo fenomeno incredibile e coinvolgente" spiega Menis, "cercando sua maestà da anni e anni, studiandone ogni sua espressione, 'vivendola' nella terra magica che la ospita. E un onore ancora più immenso è accompagnare i viaggiatori in questa caccia fotografica travolgente e ammaliante".