Galleria Rifugio di Monfalcone, lavori ai blocchi di partenza

Da febbraio 2023 un pezzo importante della storia di Monfalcone sarà di nuovo fruibile. Sono pronti a partire, infatti, i lavori per la realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio, grazie all’approvazione del progetto definitivo del consolidamento.



Il cantiere per la messa in sicurezza della galleria sarà inaugurato a maggio e durerà due mesi, mentre a settembre verranno approvati i progetti definitivo ed esecutivo dell’allestimento, che è seguito dal Consorzio Culturale del Monfalconese.



I lavori per l’allestimento partiranno, invece, a novembre e alla fine di gennaio la Galleria Rifugio sarà completata e accessibile da piazza della Repubblica.



Il progetto totale ha un costo di 670 mila euro, di cui 350 mila per gli allestimenti.

Questo progetto rientra all’interno dei 9 milioni ricevuti dalla Regione per lo sviluppo del wellness termale, la valorizzazione e potenziamento del litorale di Marina Julia e la valorizzazione comprensorio Pietrarossa - Rocca - Parco termale del Carso.