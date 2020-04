Gara di solidarietà a Porcia

In questa fase storica di grave emergenza sanitaria da contagio Covid-19, il Comune di Porcia ha aperto un conto corrente dedicato per la raccolta di donazioni da utilizzare per dare maggiori risposte ai cittadini in questo periodo così delicato.

"Voglio rendere merito a due Associazioni che si sono fatte avanti in un momento difficile per la comunità cui appartengono, perché hanno donato il loro fondo cassa in favore di tutti i cittadini in difficoltà: si tratta dell'Associazione Lago Burida e della società di Pesca Spsd, La Purliliese”, racconta il Sindaco Marco Sartini.

"La prima, impegnata nella salvaguardia del Lago sin dagli anni ’80 e che è riuscita con grandi sforzi e impegno a rimediare alla situazione di degrado dell’area, oggi organizza e gestisce una delle sagre più belle e più frequentate della zona, dal cui ricavato auto-finanzia completamente le proprie attività. Dopo aver fatto un'analisi relativa all'impossibilità di organizzare la festa che si tiene nel mese di giugno, ha deciso di donare il fondo cassa, che è il risparmio dello scorso anno messo da parte per gli acquisti che dovevano essere fatti nella organizzazione della festa per il 2020", spiega Sartini.

"La Purliliese, società di pesca presente sul territorio da più di 50 anni, presieduta oggi dal signor Valter Vignandel, ha deciso di devolvere la somma che avrebbe utilizzato per l'organizzazione delle gare di pesca di quest’anno, ma che non riuscirà a fare, per cercare di dare sollievo a chi ne ha bisogno".

"Al presidente del'Associazione Lago Burida signor Zoat, venuto con il signor Papais, e al presidente Vignandel, va un sentito ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione Comunale, della comunità di Porcia e il mio personale ringraziamento per il gesto dall’alto valore simbolico, oltre che economico, che hanno compiuto in favore dei loro concittadini in un momento nel quale privarsi del fondo cassa disponibile, ovvero del risparmio associativo, messo da parte grazie a un'organizzazione efficiente e oculata, non è certo qualcosa di scontato", conclude il sindaco.