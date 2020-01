Gara femminile di matematica a squadre

Giunta alla sua quarta edizione, la Gara Nazionale femminile di Matematica a squadre è diventata un appuntamento consolidato nel mondo delle competizioni matematiche. L’Unione Matematica Italiana, assieme alla Mathesis – Sezione di Udine ripropone la gara anche quest’anno, sempre nella sede dell’I.S.I.S. Paschini-Linussio di Tolmezzo. La gara riservata a squadre formate da sole ragazze è stata realizzata per la prima volta nel 2017, per incentivare la partecipazione delle allieve alle competizioni matematiche, e, in prospettiva, per incoraggiare le ragazze a iscriversi a facoltà universitarie scientifiche. Nel corso degli anni il successo di questa manifestazione è andato al di là delle aspettative: 240 squadre di altrettante scuole italiane hanno partecipato alla gara del 2019, svoltasi in contemporanea in diverse sedi sparse su tutto il territorio nazionale. E il numero di scuole iscritte alla gara di quest’anno potrebbe essere addirittura superiore.

Un anno fa, nel gennaio del 2019, la medaglia oro per la gara di Udine è andata all’I.S.I.S. Magrini-Marchetti di Gemona; la medaglia d’argento al Copernico di Udine, quella di bronzo al Liceo Paschini di Tolmezzo. Il Magrini-Marchetti e il Copernico, grazie al loro piazzamento in una speciale classifica nazionale, hanno conquistato anche la qualificazione alla gara nazionale. In tale occasione hanno ottenuto rispettivamente il nono e il dodicesimo posto.

Quest’anno la gara riservata alle ragazze si svolgerà venerdì 17 gennaio. Le dodici squadre iscritte, composte ciascuna da 7 allieve della stessa scuola, si giocheranno nuovamente la coppa messa in palio dalla Mathesis di Udine. Le prime squadre qualificate, inoltre, guadagneranno il diritto di partecipare alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di maggio a Cesenatico.