Gas, per la spesa l’unione fa la forza

La proposta d'istituire un tetto europeo al prezzo del gas per avviare una contrattazione unica sulle forniture, non è un’invenzione del premier Mario Draghi. Anzi, si fonda su una delle regole basilari dell’economia, persino di quella domestica. Lo sanno bene i partecipanti ai numerosi Gruppi di acquisto solidali (ovvero i Gas), organizzazioni spontanee di cittadini, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti, possibilmente risparmiando.

Requisito fondamentale di ogni Gas infatti è ridurre le forme di intermediazione commerciale, possibilmente acquistando direttamente dai produttori. Anche su questi, inoltre, ci sono delle condizioni da rispettare: ogni fornitore è selezionato in base alla qualità del prodotto, alla sostenibilità ambientale, all’equità delle condizioni di lavoro delle aziende. Rispetto alle origini, il fenomeno dei Gas, nato all’inizio del millennio, si è evoluto nel tempo perché diverse, rispetto a 20 anni fa, sono l’attenzione dei cittadini verso alcune tematiche e le possibilità offerte anche dalle nuove tecnologie.

Fondamentale, per esempio, è stato l’apporto di Internet nella gestione degli ordini e dei beni. Attraverso i Gas, attivi anche in Fvg, si può comprare di tutto, a partire dai prodotti alimentari o di largo consumo, comprese le forniture energetiche. In questo senso stanno fiorendo anche nella nostra regione le Comunità energetiche rinnovabili (Cer). L’idea è semplice: fare squadra per produrre e consumare energia elettrica creando una rete sempre più diffusa e interconnessa di impianti di generazione, riducendo i costi.

Anche sul fronte del riscaldamento domestico ci sono novità recenti come gli acquisti collettivi di pellet per caminetti e stufe, il cui prezzo al dettaglio è raddoppiato, e legna da ardere. I Gas quindi, mostrano la possibilità di un consumo diverso e condiviso, nell’ottica di risparmio, certo, ma anche di sfruttamento consapevole e di abbattimento degli sprechi, puntando anche sull’economia circolare, in termini di riuso e riciclo virtuoso.

Le Comunità energetiche

Uno dei primi e sicuramente il più grande progetto italiano che riguarda le comunità energetiche è Recocer al via nella zona collinare del Friuli. Quello che fa capo a San Daniele, infatti, rappresenta a oggi uno dei primi esempi di cooperazione tra enti locali nell’ambito dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. A essere coinvolti sono 15 Comuni e 50.000 abitanti, che saranno al centro dell’iniziativa. La Regione ha stanziato 5,4 milioni di euro da spendere entro il 2023 non solo per la creazione della comunità energetica, ma anche per abilitare una cabina di regia: Recocer in pratica rappresenta la capacità di progettare e gestire le comunità energetiche puntando su minori costi, capacità di valutazione indipendente, confronto fra fornitori e orientamento allo sviluppo del territorio.

“Siamo pienamente operativi", commenta il direttore generale della Comunità collinare del Friuli Emiliano Mian. "Grazie all’investimento della Regione stiamo installando gli impianti e abbiamo tenuto il primo incontro pubblico con la comunità, a Forgaria”.

A tutto bio

I beni acquistabili attraverso i Gas provengono spesso da una filiera biologica, perché per molti gruppi di acquisto un’agricoltura sostenibile è una priorità. Un esempio locale è Godo (Gruppo organizzato domanda offerta), nato in seno ad Aiab, l’associazione italiana per l’agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia, che promuove la scelta bio come strumento di sviluppo sostenibile e stile di vita. “I soci di Godo possono acquistare bevande, carne, pesce, cereali e farine, confetture, erbe, tisane e spezie, frutta e verdura, miele, olio e aceto, pasta e prodotti da forno, uova e formaggi di aziende locali, ordinando online e ritirando la merce in giorni, luoghi e orari prestabiliti", spiega Daniela Peresson, referente per il punto di distribuzione di Fiumicello. "Per partecipare a Godo si deve sottoscrivere l’iscrizione ad Aiab, che ammonta a 20 euro all’anno, e poi si possono scegliere sul sito i prodotti a disposizione. I fornitori sono tutte aziende locali. Il risparmio sull’acquisto è intorno al 15-20% rispetto al prezzo di un prodotto di analoga qualità in negozio".

Acquistare consapevolmente sostenendo produttori locali, possibilmente biologici, possibilmente cooperative sociali. Questi i presupposti con i quali è nato nel 2008 ‘Il ponte’, gruppo di acquisto nato a Gorizia con sede a Farra d’Isonzo. Giulio Moretti e Martina Maurigh, soci fondatori del Gas isontino, ci raccontano l’evoluzione di questo gruppo. “Siamo partiti in 5-6 famiglie, mentre oggi siamo circa una trentina. Il gruppo ha sempre portato avanti anche l’approfondimento periodico di temi legati alla produzione agricola, alla sostenibilità o altre tematiche di interesse comune con incontri o dibattiti o aderendo a campagne di sensibilizzazione. Il Covid ci ha costretto a una pausa, ma stiamo riprendendo l’attività. Attualmente trattiamo soprattutto alimenti, ma abbiamo anche la possibilità di acquistare detersivi da un produttore dell’Emilia–Romagna. Il risparmio medio si aggira tra il 10 e il 20%, mentre il costo annuale dell’iscrizione è di 15 euro”.