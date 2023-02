Gea forma il personale per la cura degli alberi

Come tutelare la presenza degli alberi in città e conciliarla con la pubblica incolumità e con le nostre esigenze? Per rispondere a questo interrogativo e contestualmente migliorare il benessere delle piante in ambito urbano, Gea ha promosso un corso di potatura rivolto al personale che si occupa della cura del verde pubblico, in linea con la priorità che la società partecipata del Comune di Pordenone assegna alle tematiche ambientali.

Se in natura, infatti, gli alberi si autoregolano, ciò non è possibile in ambito urbano, dove è necessario l’intervento dell’uomo per eliminare i rami pericolanti, per accorciare quelli che occultano la segnaletica stradale o che si protendono eccessivamente verso i fabbricati.

Ecco che il costante affinamento delle tecniche di cura del verde urbano diventa la chiave per migliorare ambiente e sicurezza. A tale scopo Gea, che ha in carico la gestione del verde pubblico nel Comune di Pordenone, ha attivato un corso di formazione per accrescere la professionalità del proprio personale, aderire con sempre maggiore efficacia agli standard europei di potatura, contribuendo concretamente alla salvaguardia del patrimonio arboreo.

Le maestranze dell’azienda si sono applicate nello studio di elementi di fisiologia vegetale con approfondimenti specialistici da parte di professionisti del settore che hanno affiancato gli operatori in cantiere, per mettere in pratica gli aspetti teorici riguardanti il mantenimento e la conservazione degli alberi.

Uno degli argomenti approfonditi è la cosiddetta “potatura di formazione”, tecnica utilizzata per indirizzare lo sviluppo e la crescita dell’albero per prevenire o quantomeno mitigare situazioni di conflitto con edifici e viabilità. Questo corso di formazione mirato alla corretta manutenzione degli alberi, contribuisce indirettamente, insieme alla priorità di incrementare il patrimonio verde con nuove piantumazioni, a contrastate il cambiamento climatico.