Gemellaggio tra Nave Alpino e Ottavo Reggimento

Alpini e Marinai: i primi abituati alle montagne, tra creste, distese di neve e irte pareti di roccia; i secondi, tra venti e onde, solcano i mari di tutto il mondo. Cosa unisce allora due realtà così distanti e diverse? Il fatto che abbiano un'unica missione, essere al servizio della popolazione e garantire la stabilità internazionale.

Il punto d’unione tra queste due realtà è stato sancito con uno storico gemellaggio, celebrato ieri mattina nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto tra l’8° Reggimento Alpini e la fregata (FREMM - Fregate Europee Multi Missione) della Marina militare Alpino (distintivo ottico F 594).

Alla presenza di una rappresentanza dell’Ottavo, col suo battaglione “Tolmezzo” e del personale della fregata “Alpino”, i due rispettivi Comandanti, il colonnello Franco Del Favero e il capitano di fregata Stefano Luciani, hanno firmato una simbolica pergamena per sancire questo rapporto di amicizia e fratellanza che, da oltre un secolo, accomuna Alpini e Marinai:

“La Fregata Alpino e l’8° Reggimento Alpini hanno saputo trovare le condizioni, la comunanza d’intenti e di valori per riconoscersi e dichiararsi fratelli”.

Il momento più significativo è stato il dono da parte di Del Favero, comandante dell’Ottavo, di una picozza, simbolo di questo storico Corpo, riportando sullo stendardo lo stemma del Reggimento e della fregata. Quinta unità della stessa classe (la precedono: nave Carlo Bergamini, Virginio Fasan, Carlo Margottini e Carabiniere), nave Alpino costruita nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, è stata varata il 13 dicembre 2014 e consegnata alla Marina Militare il 30 settembre 2016. Nave Alpino è una fregata missilistica antisommergibile (ASW - Anti Submarine Warfare) ed è stata intitolata all’omonimo corpo, come già in passato altre tre navi della Marina.

Nel corso della storia del nostro Paese, molteplici, infatti, sono stati gli episodi che hanno visto fianco a fianco Alpini e Marinai e “l’Ottavo” ne è l’esempio più tangibile. Nato nel 1909 dall’ unificazione dei battaglioni “Tolmezzo”, “Cividale” e Gemona”, l’8° Reggimento Alpini di stanza in Friuli Venezia Giulia, solo tre anni dopo veniva trasportato e supportato dalle unità della Regia Marina nella guerra di Libia.

L’episodio più drammatico e tristemente ricordato è però accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, nella notte tra il 28 e 29 marzo 1942, quando il piroscafo “Galilea” riqualificato durante quel periodo come nave ospedale, venne affondato da un siluro lanciato da un sommergibile inglese, l’HMS Proteus. Quella sera di marzo, il “Galilea” navigava dalla Grecia all’Italia, riportando a casa oltre 1.300 uomini che avevano combattuto sui monti della Grecia, tra cui quasi per intero il battaglione Gemona”. Di quei 1.300, se ne salvarono poco più di 270. Quella notte perirono Carabinieri, Marinai e il “Gemona” fu quasi annientato, perdendo 21 Ufficiali, 18 Sottufficiali e 612 Alpini.

L’Ottavo, uno tra i più decorati reparti alpini d’Italia, custode del suo glorioso passato, nella ricorrenza del 110° anniversario della sua costituzione, ha voluto sottolineare questo importante “rapporto di amicizia e fratellanza” che, la storia, ha indelebilmente scritto per Alpini e Marinai. Ora come allora, l’impegno, la dedizione e il sacrificio sono un fattore comune per la difesa della Patria che Marinai ed Alpini assolvono quotidianamente sul territorio nazionale e in ogni parte del mondo dove sono chiamati ad intervenire.