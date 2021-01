Gemona, dalla Messa Tallero il grazie agli operatori sanitari

Meno fasti, meno solennità, ma non meno partecipazione. Così si è svolta la tradizionale messa del Tallero, questa mattina nel duomo di Gemona del Friuli, a cui non ha potuto fare da scenario il corteo storico.

"Anche quest'anno, pur rispettando le doverose regole di distanziamento, Gemona ha rinnovato durante questa tradizionale celebrazione i valori che saldano le fondamenta della comunità gemonese e di tutta quella regionale. In questi tempi così difficili momenti come questi assumono un significato ancora più profondo. La cerimonia del tallero è un simbolo, un segno di ringraziamento, e noi lo raccogliamo come un impegno, rivolgendo in questa pandemia un pensiero e un grazie a tutti gli operatori sanitari che si sono sacrificati e continuano a farlo per il bene comune". Lo ha sottolineato l'assessore regionale Barbara Zilli.

Una cerimonia, celebrata da monsignor Valentino Costante, senza essere preceduta dal corteo storico lungo le caratteristiche vie medioevali della cittadina, durante la quale il sindaco Roberto Revelant ha offerto nelle mani dell'arciprete il simbolico un tallero d'argento come segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale.

Sulla piazza antistante il sagrato del duomo, i comitati in difesa del futuro dell'ospedale della cittadina pedemontana hanno esposto uno striscione per chiedere la riapertura del presidio. Zilli ha ribadito che "il progetto sull'ospedale di Gemona è ben tracciato nella legge regionale di riforma sanitaria e riprenderà, come assicurato dalla Giunta, a grandi passi non appena questa situazione pandemica terminerà. Un'emergenza in cui - ha aggiunto Zilli - il nosocomio gemonese sta facendo la sua parte per dare servizi e risposte non solo ai cittadini di questo territorio ma anche della regione tutta".

Ad affermare l'importanza del rito, "a cui non si può venir meno e che ha spinto la comunità gemonese a ritrovarsi comunque" perché neppure il Coronavirus era giusto interrompesse, sono stati monsignor Valentino Costante e il sindaco Revelant. Della stesa opinione i rappresentanti della Regione, ovvero il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, presente alla cerimonia nella pieve di Santa Maria Assunta.

"La comunità friulana ha bisogno di simboli e di speranza, in questo momento particolarmente difficile - ha detto Zanin -. Le manifestazioni tipiche del nostro territorio, legate a tradizione e cultura, sono fondamentali per quel senso di futuro di cui tutti necessitiamo non solo per sconfiggere questa pandemia, ma specialmente per ripartire dopo di essa. Ed è un segno farlo in questo duomo, simbolo esso stesso della ripartenza dopo la distruzione del terremoto del '76".

"La terza fase si può e si deve fare, e il Consiglio regionale è pronto ad accettare e a vincere questa sfida", ha affermato il presidente Zanin, fermamente convinto anche di un'altra cosa, che "teatri e cinema sono luoghi dove, con le dovute attenzioni, a cominciare da distanziamento e mascherina, ci si può recare in sicurezza. Perché non va interrotto quel filo importante per tutti noi, anche da un punto psicologico e di formazione, di poter fruire della cultura e degli spettacoli, oltre che per dare una risposta a coloro che lavorano in questo settore e che da mesi hanno visto azzerata la propria attività".

Tema un po' diverso quello della scuola: "Anch'io sono convinto che debba svolgersi in presenza - ha ribadito Zanin -, che i nostri ragazzi, come tutti noi, debbano tornare alla normalità, ma questo deve avvenire con la certezza che non ci siano contagi prima e dopo le lezioni. Perché le scuole sono sicure, ma gli assembramenti all'entrata e in uscita possono creare un problema e sarebbe gravissimo aprire gli istituti per doverli richiudere subito dopo".