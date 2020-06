Genitori in piazza: 'Tutti in classe a settembre'

Sono scesi in piazza questa mattina, a Udine, per chiedere a gran voce il ritorno in classe di bambini e ragazzi a settembre. Il gruppo di lavoro 'Appello per i bambini e per i ragazzi', composto da genitori, insegnanti, educatori e altre figure legate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ha organizzato la manifestazione di piazza per chiedere misure urgenti che garantiscano lo svolgimento in classe del prossimo anno scolastico. In piazza era presente anche l'assessore comunale di Udine Elisa Asia Battaglia.

Le richieste sono chiare e precise: partenza in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, eliminando le disuguaglianze che la Dad ha accentuato; alleanza sul territorio tra le istituzioni locali e quelle scolastiche, ma anche associazioni, gestori di spazi pubblici e cooperative per individuare, potenziare e rendere disponibili risorse e soluzioni a sostegno della ripartenza delle scuole in presenza, con attività formative in orario scolastico in caso di dimezzamento delle classi.

Il gruppo chiede anche un progetto di edilizia scolastica per recuperare e riabilitare spazi per la scuola, un piano locale per la ripresa da subito dei servizi educativi e ricreativi che favorisca il ritorno degli studenti negli spazi della partecipazione, cittadinanza, cultura, sport e gioco.

La manifestazione e le richieste avanzate dal gruppo hanno trovato anche l'adesione di Angelo Floramo, insegnante e scrittore, che ha pubblicato sul profilo YouTube il suo appello, la 'Letterina a mamma scuola'.

"Letterina di fine anno alla Scuola firmata da un professore colto da un attimo di disincanto e di nostalgia - scrive Floramo -. In fondo una dichiarazione d'amore anomala e una garbata accusa allo stato in cui mamma scuola si è ridotta. Molte le cause, non da ultima la vuotezza e il disinnamoramento dei suoi insegnanti".

"Se la scuola è una priorità, lo deve essere da parte di tutti. Una priorità non solo per la formazione dei nostri ragazzi, ma come investimento sul futuro, per la costruzione della comunità del domani. Se si vuole cominciare a settembre serve un'alleanza fra famiglie, mondo della scuola, istituzioni, ed anche magistratura, perché è importante che le responsabilità siano sostenibili". A dirlo è il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a margine del flash mob.

Con la manifestazione odierna, alla quale erano presenti anche i consiglieri regionali Furio Honsell e Massimo Moretuzzo, gli organizzatori si sono rivolti, oltre che al Comune del capoluogo friulano, anche alla Giunta Fvg e al Consiglio regionale chiedendo che il prossimo anno scolastico parta in presenza e in sicurezza, e torni ad accogliere tutti gli studenti e le studentesse, eliminando le disuguaglianze che la didattica a distanza accentuato.

"Negli ultimi mesi da parte del Governo la scuola non è stata una priorità, ma lo deve diventare. Non sappiamo ancora come riprenderà a settembre. Come Regione - ha aggiunto Zanin confermando l'attenzione corale del Consiglio - ci impegniamo ad affrontare il problema degli spazi, perché le classi saranno meno numerose, ma il Governo dovrà occuparsi dell'aumento degli organici perché altrimenti il rischio è quello di ripartire con la didattica a distanza che non è solo un problema di formazione ma anche di relazione per i nostri ragazzi. Sarebbe un fallimento".

Sull'importanza degli aspetti relazionali il presidente del Consiglio si è soffermato nuovamente dopo che alcune settimane fa aveva auspicato che potessero chiudere in presenza almeno i cicli della quinta elementare e della terza media: "Non è stato possibile - ha detto Zanin -, ma questa è una ferita nel percorso formativo che i nostri figli hanno fatto insieme".

"Mancano cento giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e ancora non abbiamo certezze sulle modalità del rientro in classe dei bambini e dei ragazzi. Né il decreto del governo, né le indicazioni degli esperti danno certezze né risposte adeguate, e le manifestazioni dei genitori, come quella di oggi a Udine, sono non solo legittime ma condivisibili. Dopo oltre due mesi di stop ci saremmo aspettati maggiori risorse e maggiore pianificazione per consentire agli alunni di tornare a seguire le lezioni tutti insieme in classe, in sicurezza ma senza assurde lezioni alternate o improbabili teche di plexiglass". Così il deputato Roberto Novelli di Forza Italia, a commento della manifestazione dei genitori a Udine, proprio nel giorno in cui la Camera approva il decreto scuola.

"Per garantire il distanziamento servono spazi più grandi, magari riutilizzando strutture in disuso ma in buone condizioni: penso, ad esempio, ad alcune caserme del nostro territorio: proprio con questo obiettivo ho presentato un ordine del giorno che impegna il governo a supportare le amministrazioni comunali nell’individuazione di strutture riconvertibili temporaneamente in classi e soprattutto a garantire i fondi necessari ai lavori di adeguamento e al potenziamento del personale e dei servizi, a partire dal trasporto degli alunni. Per l’organizzazione dell’anno scolastico il governo ha stanziato solo 331 milioni di euro, caricando allo stesso tempo i sindaci di enormi responsabilità: come se la scuola non fosse una priorità e gli amministratori comunali dei supereroi chiamati a compiere miracoli senza risorse. Il mio ordine del giorno corregge questi errori: vigilerò affinché gli impegni assunti dal governo non rimangano parole", conclude Novelli.