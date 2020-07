Gentilezza artificiale

La trasformazione digitale permette di migliorare un gran numero di processi aziendali e talvolta abilitare scenari che sarebbe stato difficile anche solo immaginare. Sui siti web capita ormai frequentemente di imbattersi nelle chat come strumento di contatto e assistenza sia per clienti già acquisiti sia da acquisire. È uno strumento molto efficace perché veloce e semplice, crea un contatto puntuale tra l’azienda e il cliente e permette di fornire informazioni o assistenza rispondendo alle richieste con estrema precisione e soddisfazione di chi le informazioni le riceve. La chat è un metodo di comunicazione che conosciamo bene tutti e siamo ben contenti di utilizzare: non è invasivo, possiamo scegliere noi se avvalercene o meno e quando interrompere la conversazione, senza dover sembrare scortesi. Il sostituto perfetto del gentile impiegato che, di persona o al telefono, risponde alle nostre domande consigliandoci la cosa migliore da fare. Fino a qualche tempo fa lo strumento delle chat in funzione di assistente virtuale era riservato solo a grandi organizzazioni che potevano avvalersi di contact center specializzati nell’offrire questo servizio. I costi per formalizzare le procedure e istruire il personale erano alti e si giustificavano solo con numeri molto elevati di clienti.



Quanto vale però il tempo che il cliente spende per ottenere l’informazione che cerca e la sua insoddisfazione? Quanto incrementa l'efficienza dell’organizzazione se riesco a mettere a disposizione dei dipendenti un modo semplice e veloce per ricevere supporto e indicazioni? Come spesso accade l’innovazione digitale ha rivoluzionato il settore abilitando nuove possibilità, grazie all’abbinamento di intelligenza artificiale e machine learning con il ‘medium’ comunicativo della chat.Ci si riferisce a questi sistemi come chatbot: in sostanza delle chat con un software al posto dell’operatore. Generalmente le chatbot sono vendute come servizi, generando economie di scala e permettendo di incrementare a piacere e con facilità il numero dei contatti e la vastità dei contenuti cui viene data una risposta. A seconda dei sistemi e delle tecnologie, il software può ricevere in pasto un insieme di conoscenze, procedure e informazioni più o meno strutturato da cui riesce a derivare l’informazione richiesta da chi lo interroga oppure ‘imparare’ dalle risposte già date in passato da operatori in carne e ossa o ancora interpretare la richiesta per approssimazioni successive, ponendo delle domande che lo aiutino a identificare il contenuto più adatto da proporre. Questi strumenti stanno andando con decisione verso l’interpretazione corretta di una domanda posta in linguaggio naturale, riconoscendone le parole chiave e identificando quale sia il contenuto più pertinente da proporre. Monitorare il grado di soddisfazione di chi utilizza lo strumento dopo ogni richiesta aiuta il sistema a perfezionarsi e permette di concentrarsi sul miglioramento delle sole aree che manifestano difficoltà. Nelle realizzazioni ben riuscite risulta difficile accorgersi se si sta conversando con un operatore in carne e ossa o con un assistente virtuale. Offrire ai propri clienti o ai propri dipendenti un servizio di assistenza di prima qualità sta quindi diventando un’opzione praticabile anche per aziende non particolarmente grandi: tra le tante iniziative per migliorare la soddisfazione del cliente o l’efficienza dei collaboratori, quella della chatbot potrebbe essere una strada da provare, grazie ai costi ragionevoli e alla facilità con cui questa tecnologia è accettata.