Germaine de Capuccini sceglie il nuovo palazzo Eden

“Udine è sempre di più una città nella quale investire. Lo dimostra la decisione di Germaine de Capuccini, azienda spagnola leader a livello mondiale nel settore della cosmesi di altissima qualità, di mantenere la sua sede centrale italiana a Udine, trasferendola dalla precedente location di viale Ledra al prestigioso, e da poco completamente rinnovato, Palazzo Eden” ha dichiarato il Sindaco Pietro Fontanini a margine della visita effettuata questa mattina nello spazio di Germaine de Capuccini di piazza Libertà.

“Una scelta - ha proseguito il primo cittadino - che non solo testimonia la fiducia del gruppo nella nostra città, considerata elegante, tranquilla e capace di accogliere tutte le professionalità che gravitano attorno al settore, ma che determina un indotto importante per le attività non solo del nostro centro storico ma di tutta la città e dell’intera Regione, dagli alberghi ai ristoranti alle boutique di lusso”.

“La scelta di avere la nostra sede nel prestigioso Palazzo Eden - ha commentato la Direttrice della filiale italiana Valdimara Zecchinel - è perfettamente in linea con i nostri obiettivi di medio-lungo periodo e si sta rivelando vincente fin dai primi giorni di attività”.

“Ringrazio la Direttrice Zecchinel per avermi fatto visitare la bellissima sede di piazza Libertà e per avere creduto e credere sempre di più nella città di Udine”, ha concluso Fontanini.