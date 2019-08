Geronimo Stilton a Bibione dona un pino marittimo

Si è tenuta questa mattina nell’Area Verde fronte mare Lido dei Pini, a Bibione, la cerimonia di piantumazione dell’albero donato alla città da Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista divenuto un fenomeno internazionale grazie a oltre 161 milioni di libri venduti in tutto il mondo.



A interrare il giovane pino marittimo, insieme a Geronimo Stilton in baffi e pelliccia, è stato il sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Presenti anche i rappresentanti degli operatori di Bibione e i tantissimi bambini che, insieme a Geronimo e ai suoi amici, stanno vivendo una settimana “green” davvero indimenticabile.



Un gesto importante a simboleggiare non solo l’impegno di Bibione per la salvaguardia e il rispetto del suo patrimonio ambientale, ma anche un nuovo passo verso la rinascita dell’Area Verde del Lido dei Pini, che solo qualche anno fa aveva subito ingenti danni a causa di un violento nubifragio abbattutosi sulla spiaggia veneta.



Al termine della cerimonia sono riprese le divertenti attività del tour Uniti per la Terra con Geronimo Stilton: la settimana che fino a domani animerà l’arenile antistante piazzale Zenith con spettacoli, attività, laboratori e incontri rigorosamente all'insegna dell'ecosostenibilità e del rispetto per la natura.