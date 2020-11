Gestione della viabilità in grave affanno

FvgStrade, la società regionale che si occupa della viabilità locale, è in profondo affanno. Dopo la sua riorganizzazione, in particolare dopo l’acquisizione dei tratti stradali precedentemente gestiti dalla statale Anas e di quelli di competenza delle soppresse quattro Province, il personale a disposizione risulta completamente insufficiente. Fino al paradosso che spesso ha a disposizione i mezzi per la manutenzione delle strade ma senza nessuno che li possa guidare. A denunciarlo è stato lo stesso suo presidente Raffaele Fantelli, intervenendo in Consiglio regionale.

Da 1.000 chilometri di strade da gestire, FvgStrade è passata a 3.200 chilometri, cui si aggiungono ulteriori 170 chilometri di piste ciclabili. Fantelli ha ricordato in sede di commissione, che all’epoca delle quattro Province il personale era di 211 addetti mentre oggi, per la viabilità locale, si attesta ad appena 122. A fronte di questa carenza, il presidente ha evidenziato che sono state comunque realizzate nuove opere in tutte le province, che il volume di lavoro è aumentato e, per garantire la cantierizzazione di tutti i progetti, ha auspicato un rafforzamento degli organici ferma restando la necessità di garantire a tutti un trattamento equo stante che, a parità di funzione, gli assunti prima del 2019 con contratto Anas hanno situazioni diverse rispetto quelli con il contratto di comparto.



Fantelli ha quindi ricordato che è appena stato approvato il piano per le nuove opere 2020 e che ponti e viadotti richiedono un sistema di sorveglianza giornaliero a fronte del quale gli addetti coprono ogni anno 600-700mila chilometri per i monitoraggi. Nonostante tutto FvgStrade ha raggiunto il 99 per cento degli obiettivi che davano diritto alla Regione ad accedere a ulteriori 160 milioni di euro da fondi statali.Il piano industriale, sempre secondo Fantelli, prevederebbe 405 addetti per poter operare a pieno regime: spesso, infatti, la società dispone dei mezzi ma non degli operatori per guidarli. L’epicentro delle difficoltà si trova nell’ex provincia di Pordenone, dove attualmente operano 18 dipendenti contro i 55 necessari per l’ordinaria manutenzione e la sorveglianza delle strade.L’appello è stato recepito dall’assessore regionale Graziano Pizzimenti, che ha preannunciato l’impegno a presentare nei tempi più brevi possibili un disegno di legge relativo alla gestione delle strade, compreso il delicato discorso legato ai contratti del personale. Un iter che si preannuncia già lungo, però, anche in considerazione della necessità di dirimere alcune questioni prettamente giuridiche e di coordinare le esigenze di più Direzioni regionali, come quelle dei suoi colleghi competenti per gli enti locali Pierpaolo Roberti e per le attività produttive Sergio Emidio Bini.