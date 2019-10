Gestire gli sprechi per sviluppare l’economia

In Friuli Venezia Giulia, secondo elaborazioni di Federdistribuzione, si può stimare che lo spreco alimentare sia pari a circa 113mila tonnellate in un anno, per il 43% attribuite alle famiglie e la restante parte agli operatori economici, con l’agricoltura responsabile per il 37%, il 14% a carico della distribuzione, il 4% da attribuire alla ristorazione e il 2% all’industria.

Si produce, dunque, molto di più di ciò che si consuma, ma solo una piccola parte di questa eccedenza è donata ai bisognosi. Il resto diventa spreco e rifiuto, una piaga per la comunità e una fonte di costi inutili.



Ridurre i rifiuti

Aumentare le donazioni e ridurre lo spreco diventano così un’autentica necessità sociale, ambientale ed anche economica.La nostra Regione è già attiva su questo fronte, come lo sono le imprese della filiera alimentare, le associazioni dei consumatori e le associazioni caritative. Molto si sta facendo, ma molto resta ancora da fare.

Il progetto Life-Food.Waste.StandUp che consiste in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta a tutta la filiera, partendo dall’industria, passando per la distribuzione e arrivando ai consumatori, è coordinato da Federalimentare in partenariato con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori. E’ co-finanziato dalla Commissione europea nel quadro del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (Life 2014-2020).



Favorire le donazioni

Nell’ambito dell’evento è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione e i partner di Life-Food.Waste.StandUp, finalizzato a sviluppare una serie di attività volte ad aumentare e rendere più agevoli, per le aziende che operano sul territorio, le donazioni di prodotti alimentari in favore delle persone indigenti.



Lavoro di squadra

Il protocollo “azioni per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari” prevede attività di coinvolgimento delle amministrazioni locali da parte della Regione e dei propri associati da parte dei partner del progetto, attivando le relazioni necessarie per produrre risultati positivi.

“La Regione Friuli Venezia Giulia – dice l’assessore alle risorse agroalimentari, Stefano Zannier - è in prima fila come testimone della lotta allo spreco alimentare. La lotta allo spreco alimentare pretende oggi lo sforzo di tutte le istituzioni – continua l’assessore – con misure concrete, campagne di forte sensibilizzazione e una corretta comunicazione non confusa. Il protocollo – conclude Zannier – va proprio nella direzione giusta: quella di far capire al cittadino come l’attività di gestione delle eccedenze non sia solo un’opera sociale, in favore di enti caritatevoli, ma un’opportunità di sviluppo economico e di beneficio alle future generazioni”.



In prima fila

Per l’assessore alla difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, “ogni azione volta alla riduzione della produzione di rifiuti, ancora di più se sono alimentari, ci vedrà in prima fila per un sostegno concreto. L’economia circolare (una delle branche dello sviluppo sostenibile) è una delle sfide necessarie dei prossimi anni e iniziative di sensibilizzazione come queste sono fondamentali per accompagnare quella rivoluzione culturale messa in moto a livello globale che la nostra regione vuole non solo cogliere, ma governare coinvolgendo anche le regioni e stati limitrofi”.