Gestire le difficoltà in età evolutiva ai tempi del Coronavirus

Le difficoltà che oggi genitori, insegnanti ed educatori incontrano nell'educazione dei ragazzi, amplificate dalle restrizioni legate al contenimento del Coronavirus, hanno indotto l'UTI della Carnia ad organizzare un ciclo di incontri di formazione in materia di prevenzione, sicurezza, benessere.



Tre gli incontri proposti in modalità webinar, della durata di circa due ore l’uno, organizzati in collaborazione con l’IRSS - Istituto di ricerca Sviluppo Sicurezza e tenuti da docenti esperti noti nell’ambito formativo.



Il primo, incentrato sul tema delle nuove tecnologie e social network e su come educare i ragazzi alla fruizione dei media tra rischi e necessità, sarà tenuto da Daniele Fedeli.



Il secondo, curato da Valentina Basaldella, tratterà l’organizzazione del tempo a casa per la gestione efficace della didattica a distanza, mentre il terzo e ultimo appuntamento, con Andrea Mian, sarà sulla resilienza ai tempi del Coronavirus: come trasformare le restrizioni in opportunità…e non farsi prendere dall’ansia.



Le date degli incontri sono rispettivamente il 29 aprile, il 4 e il 7 maggio, con inizio alle ore 18.



Gli insegnanti, genitori ed educatori potranno iscriversi gratuitamente agli incontri cui sono interessati entro il prossimo 28 aprile, fino all'esaurimento dei posti disponibili, compilando la scheda di iscrizione on-line presente sul sito internet dell'UTI Carnia, dei Comuni, oppure al link http://www.irss.it/iscrizione-formazione-uticarnia-2020