Giannola Nonino protagonista de 'La Prima Donna che' su Rai Uno

E' chiamata la regina della grappa ed un titolo che si è guadagnata con il lavoro e la passione. Stiamo parlando di Giannola Nonino la prima donna a distillare materia freschissima di un solo vitigno, iniziando con il vitigno Picolit nel dicembre del 1973.

“Quando dalle campane uscirono le gocce di grappa, seppi che ce l'avevamo fatta – ricorda Giannola Nonino -”.

La sua straordinaria storia sarà raccontata, venerdì 18 giugno, nel corso della puntata de 'La Prima Donna che', presentata da Rai Documentari con il Patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giannola Nonino ha rivoluzionato il mondo della grappa e per questo motivo è una delle trenta pioniere ritratte nelle puntate dalla voce di altrettante giovani testimonial. 'La Prima Donna che', infatti, è una rassegna in pillole dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e la loro determinazione, sono riuscite a vivere una ‘prima volta’, e a cambiare il mondo e la società. Storie di donne che hanno vissuto con forza e aperto strade nuove, senza paura, diventando pioniere della storia italiana.

La pillola dedicata a Giannola Nonino andrà in onda venerdì 18 giugno, su Rai1 alle 16.30 circa, e sarà visionabile anche su Raiplay.