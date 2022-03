Gilda in città, a Udine vetrine dedicate a 'Questo non è amore'

Con la campagna di prevenzione “Questo non è amore” la Polizia di Stato da anni si dedica con impegno alla tutela delle donne vittime di ogni forma di violenza. La disponibilità del personale specializzato, gli specifici strumenti legislativi, la rete di contatti con i servizi sociali ed i centri antiviolenza sono quell’àncora di salvezza per ogni donna che si trovi a dover fare i conti con situazioni difficili, coinvolta in un vortice che include molto spesso anche i figli.



Quest’anno un valore importante è riconosciuto agli pubblici esercizi che hanno voluto contribuire con il proprio sostegno al mondo femminile, confermandosi presidi di sicurezza ma anche di soccorso, per tutti e in particolare per quelle persone che momentaneamente si trovano in situazioni di difficoltà.



L’iniziativa di partecipare attivamente alla celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna” si è formata all’interno del gruppo di donne impegnate, che lavorano per il sostegno reciproco e per un contributo nella valorizzazione della città. Il progetto, nato a Udine, prende il nome di “Gilda” sia come richiamo alle antiche corporazioni di mestieri, sia come riferimento all’omonimo film con protagonista Rita Hayworth, interprete di un personaggio femminile complesso e forte.



e divulgazione del relativo materiale informativo, nonché la promozione dell’incontro ““, evento dedicato ai temi dell’empowerment femminile, delle pari opportunità e della cultura di genere, con la richiesta anche di un intervento da parte della Questura di Udine riguardo la tematica “della violenza sulle donne - codice rosso – attività di prevenzione“, in programma al cinemaElenco degli esercizi pubblici che hanno aderito al progetto “Gilda”:LIBRERIA MODERNABAR TAZZA D’OROSTRILLO ABBIGLIAMENTOROBE DI CASA BOTTEGA DELLE IDEEBAR CREMA E CIOCCOLATOHOUDINI LABORATORIO CREATIVOMETROPOLIS ABBIGLIAMENTOACCADEMIA DEL GELATOLA TAVERNETTA RISTORANTETABACCHERIA LARGO DELLE GRAZIEVESUVIO PIZZERIASWEET NAILSMOOG HOSTERIA NOTTURNASPAZIO 35 LUOGO CULTURALEVALENTINIS CIOCCOLATERIAISTITUTO SCOLASTICO UCCELLIS