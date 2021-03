Ginnastica online, lo sport non si ferma

Mantenere uno stile di attivo durante la pandemia Covid-19 è una sfida, le opportunità di essere fisicamente attivi sembrano essere più limitate con palestre, piscine e centri sportivi inaccessibili e proprio per questo è ancora più importante pianificare l’attività fisica giornaliera e ridurre il tempo che trascorriamo seduti.

Le attuali raccomandazioni OMS sull’attività fisica per la salute della popolazione adulta consigliano di svolgere nel corso della settimana un minimo di 150 minuti di attività fisica aerobica d’intensità moderata oppure 75 minuti di attività vigorosa più esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari due o più volte a settimana.



Sono numerose le attività che possiamo svolgere in questo periodo per mantenerci attivi, dall’usare le scale al posto dell’ascensore, sia in discesa che in salita allo svolgere le faccende domestiche a tempo di musica. Se si lavora in smart working è opportuno interrompere per pochi minuti ogni mezz’ora il lavoro per fare pause attive (ad esempio brevi camminate, piegamenti sulle gambe, alternanza della posizione seduta con quella in piedi) ed esercizi di stretching.



Dalla zumba al pilates, passando per lo yoga, per raggiungere più facilmente i minuti raccomandati di attività fisica è possibile anche utilizzare video tutorial disponibili gratuitamente on line, forniti da fonti verificate e istituzionali, che descrivono esercizi semplici e alla portata di tutti, avendo cura di iniziare gradatamente se non si è allenati.Il 2020 ha visto inoltre un boom di acquisti online di attrezzature e abbigliamento sportivo, come ha documentato una ricerca di Trovaprezzi.it, comparatore online di costi. In cima alla classifica delle macchine più ricercate online compaiono i tapis roulant, soprattutto durante i primi mesi di lockdown.Anche cyclette e fitness bike sono tornate in auge a causa della chiusura di palestre: la categoria ha registrato un incremento del 144% rispetto al 2019. Medesima sorte è toccata agli accessori fitness come manubri di diverso peso (il prezzo parte da poco più di 3 euro per un manubrio da 1kg), kettlebell (a partire da 35 euro per un attrezzo da 10kg), tappetini (i prodotti più basici sono acquistabili a soli 5,50 euro), blocchi per yoga e cavigliere.