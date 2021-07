Giochi e merenda a chilometro zero per i bambini di Bertiolo

Una mattinata di giochi e divertimento per una quarantina di bambini del centro estivo della scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Bertiolo. A organizzarla, nell’azienda agricola Tonutti Elda, è stata Coldiretti Donne Impresa Udine, presente con la responsabile provinciale Nensi Salvador. Fondamentale anche la collaborazione dell’apicoltrice Luisella Bertolini di Pozzecco di Bertiolo, che ha incantato i piccoli ospiti con i suoi racconti sulle api, e della titolare Elda Tonutti, che li ha aiutati nella raccolta dei fagioli e nella ricerca di quelli “magici”.

L’appuntamento si è concluso con una merenda a base di prodotti a chilometro zero forniti da aziende del bertiolese. «Far scoprire ai bambini il mondo delle api e dell’orto è il punto di partenza per avvicinarli alla natura e per valorizzare i prodotti locali», il commento di Salvador.