Giorgia Soleri ad Aquileia per Yellow 4.0

Ci sarà anche il contributo di uno dei personaggi più in vista del momento, l'influencer, attivista, modella e poeta Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano e autrice del libro ‘La signorina Nessuno’, all'evento Yellow 4.0, organizzato per domani, martedì 23 agosto, nella cornice dell'Aquileia Young Festival (a partire dalle 20.30, in piazza Capitolo), dalla presidente dell'associazione Salve Comunicazione, Sonia Manente, e finalizzato ad affrontare varie tematiche legate alla sfera giovanile e, in particolare, femminile.

L'apporto di Soleri, finora mai intervenuta in Friuli Venezia Giulia, sarà imperniato sulle campagne di impegno sociale che l'hanno resa nota al grande pubblico e si inserirà in un palinsesto molto ricco: si avvicenderanno sul palco Natascia Arcifa, ambasciatrice dell'Anno Europeo della Gioventù, l'imprenditrice Francesca Bardelli, esponente della nuova generazione dei distillatori Nonino, Fabiana Bon, neo-presidente di Donne Impresa Confcommercio Fvg e consigliera del Comitato Donne Impresa della Camera di Commercio di Pordenone e Udine - accompagnata da un referente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio -, Gianluca Pagliuca, esponente della Giunta dell'Associazione nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, e Silvia Carabelli, presidente del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo.

Il dialogo sarà inframmezzato da momenti di spettacolo, con la leggerezza degli intermezzi comici dell'artista Laura Formenti ("Stand up comedian") e spazi musicali, affidati al talento del duo Eliana Cargnelutti & Marco Vendrame, “2Play Eliana e Marco”; attesa pure la musicista e poetessa Cristina Spadotto.

Ci sarà inoltre un focus su alcune patologie femminili: su di esse richiamerà l'attenzione anche l'installazione "Giardino Verticale", che fungerà da scenografia sul palco e che si compone di oltre un migliaio di rose gialle, provenienti da tutta Italia e assemblate per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione.

La prima edizione di Aquileia Young Festival 2022, con focus dedicati a musica, sport, ma anche volontariato, sostenibilità e inclusione sociale, sempre martedì 23 agosto alle 18 in piazza Capitolo, vedrà anche la partenza di Bike4Life: un progetto al quale collaborano diversi giovani aquileiesi, organizzato dall’Associazione Cistinosi e volto a sensibilizzare le persone su questa rara patologia metabolica e a raccogliere fondi da destinare in beneficienza per costruire un centro per la diagnosi della cistinosi nefropatica.

Il progetto prevede un percorso a tappe in bicicletta con protagonista il ciclista amatoriale Omar Muzzo che, partendo da piazza Capitolo, toccherà le città di Firenze, Roma, Napoli e Matera. Un’occasione per mettere in evidenza il modo in cui anche lo sport può impattare positivamente sulla società e sulle persone.

“Aquileia capitale della nostra eredità spirituale e culturale al centro d’Europa – spiega il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino – diventa sede di un nuovo festival in occasione dell’anno europeo della Gioventù. Un Festival che riproporremo e che vogliamo far crescere. In questi giorni i giovani sono l'anima di molti eventi dedicati alla musica e alla cultura, ma anche al volontariato, alla sostenibilità, allo sport e all’inclusione sociale. Tema fondamentale nella costruzione del Festival – prosegue Zorino – è stato il coinvolgimento in gruppi di lavoro di ragazze e ragazzi di Aquileia e del territorio che, insieme, hanno progettato delle attività da cui sono emerse sia la loro creatività sia la loro capacità di pianificazione e organizzazione di un evento nato da loro e per loro”.

“I giovani, coordinati dal Comune di Aquileia e The Groove Factory, che ringrazio, sono stati capaci di dare espressione al proprio sentire nelle diverse forme artistiche volendo così dare un’impronta e impressione di sé volta al presente e al futuro. Tutto ciò promuovendo, oltre agli eventi previsti all’interno dell’Aquileia Young Festival, la riscoperta del patrimonio ambientale, storico, culturale, archeologico del nostro sito Unesco Patrimonio dell’Umanità al fine di rinnovare la coscienza civica nell’ottica della creazione una vera città viva. La prima edizione dell’Aquileia Young Festival nasce in sinergia e in rete con Enti Locali nazionali e internazionali, realtà e associazioni che insistono sul territorio di cui le giovani generazioni saranno consapevoli che il futuro ha radici antiche”.

Sabato 27 agosto alle 21 sempre in piazza Capitolo, Youth Summer Sound, il concerto di chiusura della prima edizione di Aquileia Young Festival, che coinvolgerà alcuni dei migliori giovani cantanti emergenti del nostro territorio: Aglais, Qualisksk, 22r3k, Blurry, Maxim, Yane, Resem brady e Tr3nt4.

E sempre nella giornata di sabato, il torneo di Young Green Volley, dalle 9 alle 20 sul prato di via Giulia Augusta. Domenica 28 agosto in programma il Puppet Festival.

Per tutta la durata di Aquileia Young Festival, ci saranno poi le performance artistiche di Beatrice Sakaki e Sofia Brmin al Parco Corso Gramsi.

Aquileia Young Festival per l’Anno Europeo dei giovani, è organizzato dal Comune di Aquileia e The Groove Factory con il supporto dell’associazione Living Music e le associazioni del territorio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Patrocinio del Ministero delle Politiche Giovanili.