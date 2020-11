Giornata contro la violenza sulle donne a Buttrio

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite. L’amministrazione comunale di Buttrio intende proseguire, come fatto nell’anno precedente, nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del contrasto al terribile fenomeno della violenza di genere nei confronti delle donne, poiché la violenza nasce soprattutto dalla mancanza di cultura.

Sospese, causa Covid, le iniziative che erano in programma questa settimana, l'assessorato alla cultura del Comune di Buttrio 2020 ha comunque previsto sul territorio comunale, fino al 29 novembre, dei segni tangibili per celebrare la ricorrenza: la facciata del municipio, illuminata nelle ore serali e notturne con luce rossa, proietta il numero ufficiale delle donne uccise in Italia per mano degli uomini dall’inizio dell’anno in corso. Durante le ore diurne tale ultimo dato sarà ugualmente visibile, rappresentato su un tabellone affisso sulla facciata del Municipio, da cui scende un drappo rosso. Sulla scalinata sono state posizionate le "scarpette rosse". In tutti gli accessi al territorio comunale, inoltre, sono installati dei fiocchi rossi.