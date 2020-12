Giornata della disabilità, rafforzare i servizi

Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere. Nel 2006, inoltre, attraverso la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, è stato ribadito il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. La Convenzione invita infatti gli Stati ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili. Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno sia lasciato indietro, mirando a un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi, in particolare per le persone con disabilità.

È importante celebrare insieme questa Giornata – studenti, docenti, famiglie, associazioni - affinché possa divenire un evento di sensibilizzazione nazionale in grado di porre in maniera ancora più evidente, per un giorno, i diritti delle persone con disabilità al centro dell’agenda istituzionale e politica del nostro Paese. La Giornata vuole essere un momento per sensibilizzare il tessuto sociale sul tema dell’inclusione, trasversale ad ogni ambito della vita, a partire dall’integrazione scolastica, che ne costituisce il primo e fondamentale pilastro. Se è vero, infatti, che la legislazione in tema di diritti delle persone con disabilità e, in particolare, di inclusione scolastica, rimane tra le più avanzate al mondo, non vi è dubbio, tuttavia, che i livelli di attuazione delle norme e di erogazione dei servizi nelle diverse realtà del nostro Paese sono ancora troppo eterogenei, tanto da richiedere l’impegno di ciascuno di noi e di ogni persona coinvolta nei processi decisionali o di supporto alle politiche di inclusione, per superare disparità di trattamento, ritardi e carenze, a cui solo un’attenzione costante, solerte, ispirata da un senso di reale inclusione e non da rigidità burocratica, può porre rimedio.

Per tale motivo, auspico che questa Giornata sia incentrata sulla partecipazione degli studenti con disabilità, secondo quanto sancito dagli articoli della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell’Infanzia, in base ai quali tutte le bambine e i bambini e tutte le ragazze e i ragazzi hanno diritto ad essere ascoltati da coloro che li rappresentano. La giornata del 3 dicembre deve ricordarci l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili, come l’accesso alle strutture sanitarie, all’istruzione e alle opportunità lavorative, attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e di tutti i servizi essenziali, rimuovendo gli ostacoli che quotidianamente le persone con disabilità sono costrette ad affrontare.

Impegnandoci affinché la qualità dell’inclusione possa sempre più divenire strumento di misura della civiltà del Paese, invito studentesse e studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie a promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione per sostenere e difendere i diritti delle persone con disabilità e promuovere la rimozione di tutte le barriere che ne ostacolano lo sviluppo, affermando il pieno rispetto della dignità umana, sempre e per ciascuna persona.



"In qualità di rappresentante dell'Assemblea da cui dipendono le leggi di tutto il Friuli Venezia Giulia - affermato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin -, il mio pensiero va ovviamente a quanto si può fare per le persone disabili dal punto di vista normativo, ma non posso esimermi dall'essere anche un padre ed è in questa veste che mi colpisce molto il dato secondo cui la probabilità che i bambini con disabilità subiscano violenze è di quattro volte superiore rispetto ai bambini non disabili".



"Ci sono voluti decenni di lavoro da parte delle Nazioni unite prima che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fosse adottata, cosa che è avvenuta solo nel 2006 - è la riflessione amara del presidente -. Si tratta di un documento importante, con cui si intende ribadire principi quali l'uguaglianza ed l'effettiva partecipazione dei disabili alla sfera politica, sociale, economica e culturale della comunità. Ma per queste persone non vi sarà mai vera uguaglianza e piena partecipazione alla vita sociale se non saremo in grado di passare dalle parole ai fatti, a cominciare dal garantire una autonoma accessibilità agli edifici, ai mezzi di trasporto, ai luoghi più comuni. Perché spesso chi è disabile non si sente riconosciuto neppure il minimo diritto di usufruire di un marciapiede, entrare in un edificio pubblico, assistere a uno spettacolo".



"Lo sviluppo sostenibile a cui guardare, sia esso economico piuttosto che sociale, deve essere inclusivo delle persone con disabilità, senza dimenticare chi si prende cura di loro. A ciò si può arrivare - conclude Zanin - attraverso il potenziamento dei servizi educativi e sanitari, a cominciare dall'accessibilità per tutti alle tecnologie dell'informazione, veri aiuti all'abbattimento delle barriere, delle diversità e delle distanze".