Giornata della Memoria a Pordenone

In occasione della Giornata della Memoria che, il 27 gennaio, ricorda le vittime della Shoa, il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, in omaggio alle vittime di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, parteciperà alla deposizione di una corona al Monumento del Deportato in piazza Maestri del Lavoro e alla deposizione di una corona presso la targa commemorativa collocata in memoria della Shoah nella sede dell’ex provincia.

Inoltre, dalle 10.15, il Prefetto consegnerà, nella sala consiliare dell’ex Provincia, in corso Garibaldi, 14 Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica Italiana ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti.

Si tratta di Carlo Giuseppe Bertuzzi nato a San Giorgio della Richinvelda e internato a Krems, Linz e Stall; Guerrino Breda nato a Sacile e internato a Prizzend; Enrico Carlet a Sacile e deportato nel Lager Antonie Bitterfeld-Wolfen; Vittorio Da Pieve nato a Fontanafredda e internato a Stalag VIII C – Kriegsgefangenpost; Fiorello Liut nato a Pramaggiore e deportato a Dresda, Lipendorff, Lipsia; Guido Martin, nato a Maron di Brugnera e deportato a Dachau; Marcello Melocco, nato a Lestans si Sequals e deportato a Torun Lager Stalag XX; Erminio Ongaro, nato a Cordenons e deportato a Dusseldorf; Cesare Sanavia, nato a Piove di Sacco e internato Stalag III C; Pierino Sgavetta, nato a Busseto, residente a Maniago e deportato a Ludwigshafen Città di Mannheim; Francesco Sist, nato a Porcia e deportato a Lukenvalde III a Wildau; Giovanni Travani nato ad Azzano Decimo e deportato in Germania; Lodovico Travani nato ad Azzano Decimo e deportato in Jugoslavia; Vincenzo Zizza, nato a Carbonara e internato in Germania.