Giornata della Memoria alla Risiera di San Sabba

Oggi, in tutta la regione, sono in programma diverse occasioni di riflessione per la Giornata della Memoria, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano, con legge 211 del 20 luglio 2000, per ricordare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Alle 9, a Trieste, sarà deposta una corona d’alloro sulla lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci nella casa circondariale di Trieste. Alle 10, nella Stazione Ferroviaria Centrale (lato partenze di via Flavio Gioia) sarà deposta una corona sulla lapide che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso i campi nazisti dal settembre 1943 al febbraio 1945.

Alle 11, alla Risiera di San Sabba, monumento nazionale, unico campo di sterminio nazista in Italia, si terrà la solenne cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria 2022”. In ottemperanza alla normativa anti Covid 19, alla cerimonia si potrà accedere solo su invito; sarà comunque garantita la diretta sul canale istituzionale social di Facebook del Comune di Trieste. Il Memoriale della Risiera di San Sabba rimarrà chiuso al pubblico dalle 10.30 alle 12.30.

Alla cerimonia in Risiera saranno presenti il Gonfalone della città di Trieste, decorato di medaglia d’oro al valor militare e quello della città di Muggia, decorato di medaglia d’argento al valor militare, nonché di gonfaloni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Duino Aurisina e San Dorligo della Valle. Accanto alle autorità civili, militari e religiose, saranno presenti i rappresentanti e i labari di vari gruppi ed Enti, delle Associazioni dei Deportati e Perseguitati Politici Antifascisti, dei Partigiani, dei Volontari della Libertà, dei Caduti; delle Associazioni combattentistiche e d’arma, dei Sindacati e del Comitato Internazionale del lager nazista della Risiera di San Sabba.

La cerimonia in Risiera vedrà la deposizione di corone d'alloro da parte di Regione, Prefettura e Comune di Trieste, rispettivamente con l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, il prefetto e commissario di Governo Annunziato Vardè e il sindaco Roberto Dipiazza, nonché dei rappresentanti delle Associazioni e dei gruppi che partecipano alla commemorazione.

Seguiranno gli interventi dei sindaci di Trieste Dipiazza e di Sgonico Monica Hrovatin e la celebrazione nei diversi riti religiosi. Per la comunità cattolica il rito sarà officiato dall’arcivescovo monsignor Giampaolo Crepaldi, per la comunità ebraica dal rabbino capo Paul Alexandre Meloni, per la comunità serbo-ortodossa da padre Raško Radovic, per la comunità greco-orientale dall’archimandrita Grigorius Miliaris, per le comunità evangeliche avventista, elvetica, luterana e metodista dal pastore Aleksander Erniša.