Giornata della Memoria, dieci medaglie d’onore in ricordo delle vittime

Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio di ogni anno, si ricorda l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, la data simbolica per 'ricordare la Shoah le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati'.



Il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, in omaggio alle vittime di quel tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa e per conservarne il ricordo, in occasione del “Giorno della Memoria”, presenzierà a Pordenone alla deposizione di una corona al Monumento del Deportato in piazza Maestri del Lavoro e alla deposizione di una corona presso la targa commemorativa collocata in memoria della Shoah nella sede dell’ex provincia.



Nella medesima giornata, il Prefetto consegnerà presso l’Auditorium della Regione Fvg, a, nell’ambito della presentazione del progetto 'Audiolibri' realizzato da 'Aned Pordenone', le medaglie d’onore concesse ai congiunti delle vittime:Fontanafredda – deportato a Stalag VI C Bathorn (D) dal 12/09/1943 al 03/09/1944;Pordenone – deportato in Germania dal 18/09/1943 al 18/08/1945;San Vito al Tagliamento deportato a Hammerstein, Krefeld, Bonn Duisdorf dal 08/09/1943 al 25/04/1945;Porcia – deportato a Fallingbostel dal 09/09/1943 al 01/04/1945;Porcia – deportato a Mauthausen dal 09/09/1943 al 21/01/1945.Sempre nella stessa giornata, nel pomeriggio, il Prefetto si recherà presso il Municipio del Comune didove consegnerà le medaglie d’onore ai congiunti delle vittime:Meduno – deportato a Dachau dal 26/06/1944 al 31/05/1945;Cavasso Nuovo – deportato a Mauthausen dal 07/02/1945 al 10/04/1945;Spilimbergo – deportato a Dachau il 28/02/1945;Cavasso Nuovo – deportato a Mauthausen dal 07/02/1945 al 10/03/1945;Cavasso Nuovo – deportato a Hersbruck dal 29/01/1945 al 09/04/1945.