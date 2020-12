Giornata di esercitazione sulla neve per i Vigili del fuoco

Il personale Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, sfruttando la chiusura degli impianti sciistici di Piancavallo, in accordo con PromoTurismoFvg, ha effettuato la terza giornata di addestramento sugli impianti a fune del comprensorio: ciò ha permesso di affinare ulteriormente le tecniche apprese nelle prime due sessioni svolte due settimane fa.

Queste esercitazioni hanno l'obiettivo di formare personale specializzato a intervenire per l'evacuazione delle persone eventualmente bloccate in altezza in caso di guasti improvvisi agli impianti di risalita sciistici.

Inoltre, uno dei Vigili del Fuoco presenti, istruttore Cai, ha messo a disposizione il proprio bagaglio di esperienze per aggiornare i colleghi sui dispositivi e le tecniche di autosoccorso e ricerca in valanga. All'addestramento hanno partecipato anche le due unità Cinofile del Comando del Friuli Occidentale con i cani Rurik e Yuki, entrambi pastori belga Malinois, simulando la ricerca di tre persone disperse.