Giornata ecologica a Flambro, il futuro green parte dai più piccoli

"La consegna di questi piccoli alberelli tra le mani dei bambini, altrettanto piccoli ma in carne e ossa, costituisce un evidente passaggio di testimone nell'ambito della comunità locale. L'obiettivo è quello che, anche attraverso momenti come questo, i giovani possano imparare ad amare sempre di più la natura, i suoi alberi, il territorio e le acque delle risorgive, perché la sfida che li attende nel futuro sarà quella di riuscire a preservare con estrema cura l'ambiente che ci circonda". Lo ha sottolineato, oggi nel giardino del Mulino Braida di Flambro (Udine), il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ospite istituzionale della fase conclusiva della Giornata ecologica, organizzata con l'obiettivo di valorizzare l'area biotopo delle Risorgive.

È stato questo il momento culminante di una giornata che quattro Comuni (Talmassons, Gonars, Castions di Strada e Bertiolo) hanno voluto dedicare al progetto, sottotitolato "Raccogliamo inciviltà per seminare rispetto per l'ambiente", frutto di un lavoro condiviso che ha visto il pieno supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

"L'auspicio - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - è quello che, proprio grazie alla tutela ambientale e i suoi insegnamenti, ben rappresentati dalla Giornata ecologica, si riesca a offrire condizioni di vita migliori per tutti e anche una concreta speranza di sviluppo che potrà portare questi ragazzi ad affrontare le sfide che li attendono man mano che crescono".

L'intento della Giornata ecologica era quello di promuovere i valori naturalistici delle risorgive friulane, passando anche attraverso il progetto di fruibilità dello stesso Mulino Braida dove, nel pomeriggio, avrebbero dovuto concentrarsi i protagonisti delle singole iniziative, rinviate a una data futura a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Oltre alla Mostra fotografica itinerante di Franceschino Barazzutti, il parco del Mulino Braida ha comunque ospitato l'ormai tradizionale consegna ai nuovi nati dell'anno 2020 dei piccoli alberelli, caratterizzati da alcune frasi dedicate al futuro e abbinati a un libro offerto dal Sistema bibliotecario del Basso Friuli nell'ambito del progetto Nati per leggere. La kermesse è stata chiusa dai musicisti dell'Associazione culturale Le Colone che, diretti dal maestro Giuseppe Tirelli, si sono esibiti nello show "La buona novella".

"Una piccola ma significativa cerimonia - ha concluso Zanin - che ha coinvolto tante famiglie e che porta avanti meritevolmente una tradizione che condivido e supporto, già avviata nei giorni in cui ero stato sindaco di Talmassons".

I lavori sono stati aperti dalle osservazioni del sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, che ha ricordato come la consegna degli alberelli costituisca "un classico appuntamento, festeggiato ormai da otto anni. L'albero è il simbolo della vita, nonché della nostra sensibilità ambientale. Quindi, il modo migliore per darvi il benvenuto nella comunità. Iniziamo, perciò, proprio dal futuro: i nostri bambini. Una giornata importante in un luogo importante, simbolo del rispetto ambientale che vuol dire rispettare anche noi stessi attraverso un collegamento tra generazioni".