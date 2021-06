Giornata ecologica, sinergia che valorizza un patrimonio unico

"La Giornata ecologica costituisce il frutto del lavoro condiviso di quattro Comuni (Talmassons, Gonars, Castions di Strada e Bertiolo) che, affiancati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, hanno saputo unire le forze per valorizzare un patrimonio naturale unico al mondo come quello delle risorgive. Un progetto che diventa così esempio di collaborazione a vantaggio di una buona pratica da seguire davanti a un bene comune gestito, rilanciato e rinaturalizzato, oggi reale e prezioso fiore all'occhiello delle nostre comunità".



Lo ha sottolineato, oggi nel Palazzo della Regione Fvg di Udine, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, nel corso della presentazione della Giornata ecologica in programma domenica prossima (6 giugno) con l'obiettivo ulteriore di valorizzare l'area biotopo delle Risorgive - Mulino Braida.



Il progetto, sottotitolato "Raccogliamo inciviltà per seminare rispetto per l'ambiente", mira alla promozione dei valori naturalistici delle risorgive friulane passando anche attraverso il progetto di fruibilità del Mulino Braida dove, a fine giornata, convergeranno tutte le iniziative precedentemente iniziate nei quattro Comuni coinvolti.



"Queste Amministrazioni - ha aggiunto il presidente Zanin - hanno avuto la capacità di promuovere un tema importante e un territorio ricco di fascino non solo tra le giovani generazioni, ma anche tra la popolazione adulta che ama passeggiare attraverso le sue bellezze naturali".

Alle 10 sarà invece Bertiolo a ospitare la Camminata ecologica con guida naturalistica che, partendo da Sterpo, si concluderà al Mulino Braida di Flambro. Qui, oltre alla Mostra fotografica itinerante di Franceschino Barazzutti (seguita dall'Associazione Lidriis Furlanis), alle 16 si svolgerà la consegna degli alberelli e del libro biblioteca ai nuovi nati dell'anno 2020 e, alle 18.30, l'Associazione culturale Le Colone metterà in scena "La buona novella" (Parole e musica per un domani - In direzione ostinata e contraria) che ha ricevuto il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus. In caso di maltempo, questa fase della giornata sarà ospitata sul palco nell'Auditorium di Bertiolo.

Ospite della presentazione odierna anche l'assessore regionale a Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e Montagna, Stefano Zannier, che ha voluto sottolineare "la proficua sinergia tra le Amministrazioni comunali che, insieme a quella regionale, trovano così il modo per realizzare eventi di assoluto rilievo in un contesto e con una tematica legata al mondo ambientale e artistico. Questa forma di collaborazione su un patrimonio naturalistico, in parte anche regionale, dimostra che il risultato delle forze unite e coese risulta sempre molto migliore di quanto si potrebbe fare in forma singola".

Oltre ai primi cittadini di Bertiolo, Eleonora Viscardis, e di Castions, Ivan Petrucco, ha partecipato all'incontro anche Giuseppe Tirelli che, al canto suo, ha descritto il valore non solo artistico ma anche umano e sociale di alcuni passaggi musicali dell'evento.

Il sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, ha ricordato che quella in programma domenica costituisce "una tappa di un lungo percorso iniziato nel 2015 che regala un messaggio importante in un luogo dal grande valore naturalistico. Partirà da una Giornata ecologica e si concluderà con una serata dedicata alla cultura.

Il Mulino, dove si concentrerà l'atto conclusivo, appartiene dunque a queste quattro realtà che, insieme alla Regione Fvg, hanno saputo collaborare in modo così efficace".

"Questo risultato - ha concluso il presidente Zanin - rappresenta per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio, perché è parte di un percorso iniziato durante la mia esperienza da sindaco. La 5. Festa delle risorgive saprà dunque unire educazione ambientale, divulgazione e momenti d'arte. I risultati, nel frattempo, iniziano già a vedersi: i siti sono infatti molto frequentati e apprezzati, dopo aver utilizzato in maniera corretta le risorse regionali e quelle giunte dalla Comunità europea".



Fin dalle prime ore del mattino di domenica (a partire dalle 8 nel parco dei Tigli di, dalle 8.30 nella Corte comunale die dalle 14 nel piazzale del Municipio diverrà consegnato, con il supporto delle aziende Net Spa e A&T 2000 Spa, il materiale (guanti, sacchi, gadget e vademecum) utile per una corretta raccolta differenziata.

"La salvaguardia delle biodiversità e la valorizzazione del patrimonio ecologico e forestale del quale il Friuli Venezia Giulia è ricco, assumono particolare significato nel periodo della ripartenza della nostra comunità perché consentono, attraverso iniziative come quelle previste per il fine settimana al Mulino Braida che mettono assieme quattro Comuni del Medio Friuli, di sensibilizzare i cittadini e favorire, soprattutto tra i giovani, l'affermazione del concetto di tutela sostenibile dei biotopi. Tali eventi stimolano inoltre la consapevolezza nei confronti dei beni da preservare per mantenere intatta la suggestione che sanno trasmettere.

Un'attenzione conservativa e sostenibile che deve portare ad un maggiore impegno di tutti i cittadini nel rispetto dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale per l'intero arco della vita".



È quanto ha evidenziato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, intervenendo alla presentazione a Udine delle giornate ecologiche che avranno quale fulcro il Mulino Braida di Flambro.



L'assessore regionale ha preso lo spunto proprio da questa iniziativa per sviluppare una riflessione sulla necessità di favorire la sensibilizzazione di tutti al rispetto dell'ambiente e fare in modo che, anche dopo la ripartenza, i nostri prati e i beni forestali si possano presentare nel pieno della loro bellezza.



Una suggestione, ha concluso, quella offerta dai biotopi naturali fatti conoscere anche tra gli alunni e gli studenti a scopo didattico, che sa trasmette le emozioni della consapevolezza ambientale anche tra i futuri cittadini.