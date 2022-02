In occasione della Giornata Europea del Numero Unico Europeo 112, oggi alle 12, è in programma, in Prefettura a Trieste, una riunione del Gruppo di monitoraggio regionale.

L’organismo, istituito con decreto del Prefetto di Trieste il 5 marzo 2018, è costituito da rappresentanti di tutte le componenti istituzionali coinvolte e ha tra i suoi compiti il monitoraggio dell’attuazione del sistema di emergenza.

La riunione sarà occasione per un’analisi dei risultati raggiunti dall’attivazione del Nue 112 in Friuli Venezia Giulia e per l’esame delle nuove recenti ulteriori potenzialità espresse dal sistema stesso.