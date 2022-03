Giornata Internazionale della Donna a Martignacco

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Martignacco, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizza un incontro sulla figura e opera di Bruna Sibille-Sizia (Tarcento 1927 – Udine 2009), definita da Tito Maniacco come "la nostra prima e miglior narratrice in prosa degli anni ’50, nonché in assoluto la più rimossa della letteratura friulana in lingua italiana".



Venerdì 11 marzo alle ore 20.30, a Martignacco, presso la Sala riunioni della biblioteca civica "Elsa Buiese" ( in via Delser n.33), Martina Delpiccolo presenterà lo studio “Una voce carpita e sommersa”, edito da Kappa Vu, con i commenti musicali dell’arpista Luigina Feruglio.



Le ferite di un vissuto e della storia del Friuli emergeranno dalla dimensione personale e artistica di Bruna Sibille-Sizia. Scrittrice, ma anche poeta, giornalista, artista e partigiana. Tra i libri pubblicati, “La terra impossibile”, “Avinis, paese senza peccato”, “Il fronte di fango”, “Un cane da catena”, “Diario di una ragazza nella Resistenza”: dall’occupazione cosacca al terremoto, passando per le due guerre fino alle ferite del nuovo millennio. “Scrittrice di terra, di guerra, di libertà”: così è stata definita da Martina Delpiccolo, autrice della ricerca che la porta finalmente alla luce.



Ingresso con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Per info e prenotazioni: tel. 0432 638520 - mail biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it.