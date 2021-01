Giornata memoria: Buttrio istituisce un premio in ricordo di Angelo Pezzarini

L'amministrazione comunale di Buttrio istituisce un premio alla memoria di Angelo Pezzarini, sopravvissuto a 19 mesi di prigionia e lavori forzati in un campo di concentramento in Germania. Fino agli ultimi anni della sua vita è stato, coi suoi racconti agli studenti, un prezioso testimone di quelle drammatiche vicende.



A beneficiare del premio saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Pavia di Udine (Buttrio, Pavia di Udine e Pradamano). L’annuncio è stato dato dall’assessore Patrizia Minen inoccasione della Giornata della memoria alla presenza - a nome della famiglia Pezzarini - del figlio Valter, che ha raccolto il testimone del padree oggi riporta agli studenti gli orrori visti e vissuti da Angelo, contribuendo così a mantenere vivo e critico il ricordo anche nelle generazioni future di quella tragica pagina di storia.



Ogni anno il comitato tecnico, formato dall’amministrazione comunale di Buttrio e dalla famiglia Pezzarini, valuterà i progetti sulla Shoah sviluppati dagli studenti. “I testimoni diretti di quel periodo se ne sono andati, c’è il pericolo che la memoria resti citata solo sui libri di storia - afferma Valter Pezzarini -. Noi siamo la generazione che ha ascoltato quelle drammatiche vicende direttamente dai testimoni, quindi abbiamo il dovere di continuare a tramandare valori come democrazia, pace, libertà, solidarietà, bandendo per sempre termini quali razzismo e intolleranza”.