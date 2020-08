Giornata mondiale del cane: in Italia sono 7 milioni

Oggi ricorre la 16a Giornata internazionale del cane, una sorta di festa planetaria dedicata all'amico a 4 zampe per eccellenza. In Italia vivono oltre 7 milioni di cani (i gatti si stima siano un po' di più: 7,5 milioni) secondo i dati Censis. L'idea di dedicare a Fido, con o senza pedegree, un'intera giornata è nata negli Stati Uniti grazie a Colleen Paige.

La ricorrenza è più simbolica che altro e vuole sensibilizzare sul benessere psicofisico che deriva dal convivere con un cane. Il cane è un ottimo compagno per grandi e piccini, per anziani e single, e ben si adatta a tutte le compagnie dal gatto, nemico-amico di sempre, al criceto, dal canarino al pesce fino agli animali esotici.

Come 'festeggiare'? Una coccola in più o una passeggiata più lunga in compagnia del vostro amico cane, oppure un pasto premio senza esagerare però! Per chi invece non ha ancora un cane e lo vorrebbe, ma anche per chi sta pensando di allargare famiglia con un l'arrivo di un secondo o terzo cagnolino, la festa potrebbe essere l'occasione per ricordare che i canili del nostro Paese – Fvg compreso - sono pieni di cuccioli e cani adulti desiderosi di avere una nuova famiglia.



Prima di accogliere in casa un cane, indipendentemente dal tipo di adozione o acquisto, è necessario valutare attentamente la scelta che si sta per compiere. Un cane ha una vita media abbastanza lunga, è un impegno a tempo pieno, ha dei 'costi' che incidono sul bilancio familiare, necessita di cure e vaccini e non è un giocattolo.

Proprio sui costi del cibo e delle cure veterinarie per gli animali di affezione, le associazioni del settore denunciano che prodotti e prestazioni sono soggette a un'aliquota Iva al 22% come i beni di lusso.

Che sia un lusso possedere un cane è fuor di dubbio, ma si tratta di un lusso emozionale e affettivo!