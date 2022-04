Giornata Mondiale del Gioco, il Comune cerca collaboratori

Udine celebrerà, sabato 28 maggio, la Giornata Mondiale del Gioco, ospitando nel centro storico ospiterà numerose attività ludiche per grandi e piccini, trasformando la città in una vera e propria “capitale del gioco”.



Il Comune cerca collaboratori interessati a sostenere la manifestazione e a promuovere le attività a carattere ludico che saranno rivolte alla cittadinanza.

La partecipazione è aperta a soggetti pubblici e privati (enti, scuole, associazioni, aziende) in grado di gestire in autonomia incontri, laboratori, workshop, esposizioni, proiezioni, giochi, animazioni, attività ludico-sportive e forme di collaborazione.



Le proposte dovranno essere gratuite e potranno spaziare tra numerose possibilità: dai giochi di movimento ai giochi di società e all’aperto, dai giochi sportivi ai videogiochi fino alle iniziative divulgative (come esposizioni, conferenze e dibattiti).



Il bando è disponibile al seguente link: https://www.comune.udine.it/it/novita-30247/notizie-30257/giornata-mondiale-del-gioco-2022-il-comune-di-udine-cerca-partner-97690. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 30 aprile 2022 tramite il modulo scaricabile dal sito.



Per informazioni ci si può rivolgere all’Unità Operativa Ludobus, tel. 0432 1272796, e-mail: ludoteca@comune.udine.it.