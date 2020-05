Giornata Mondiale della Croce Rossa, il Comune di Udine espone la bandiera

Venerdì 8 maggio in tutto il mondo si festeggia l’azione di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La Giornata Mondiale della Croce Rossa cade nel giorno della nascita del fondatore Henry Dunant.

L'obiettivo della ricorrenza è quello di far conoscere nel dettaglio il lavoro svolto dai volontari e i principi e valori che stanno alla base della missione dall’organizzazione.



Non essendo possibile quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, organizzare le iniziative della "Settimana di Croce Rossa", la città di Udine esporrà sulla facciata della Loggia del Lionello la bandiera ricevuta in dono dal Comitato cittadino per tutta la settimana dal 4 al 10 maggio. Un segnale di gratitudine e di vicinanza da parte dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza.



Alla consegna da parte di Andrea Spinato del Comitato di Udine hanno partecipato il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e gli Assessori Alessandro Ciani e Giovanni Barillari.



“L’esposizione - ha sottolineato Barillari - del simbolo della Croce Rossa è un modo per ricordare, soprattutto in questa fase difficile dal punto di vista sanitario e sociale, l’impegno dei moltissimi volontari e operatori che quotidianamente si dedicano agli altri, e soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. In queste settimane di emergenza epidemiologica la Croce Rossa sta effettuando la distribuzione di farmaci e di generi alimentari a domicilio alle persone anziane o affette da patologie affinché non siano costrette ad uscire dalla propria abitazione esponendosi al rischio di contagio e la consegna della “borse spesa” destinate alle persone in difficoltà economica e offre il servizio dice e lavanderia alle persone senza dimora”.