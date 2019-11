Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia all'Immaginario scientifico

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza domenica 24 novembre all'Immaginario Scientifico di Trieste e di Pordenone l'ingresso sarà gratuito per i visitatori sotto i 18 anni.



Questa Giornata è stata istituita il 20 novembre 1989, esattamente 30 anni fa, in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia.



Composta da 54 articoli, la Convenzione stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini, con l'obiettivo di migliorarne il benessere. È la dichiarazione più completa su diritti dei bambini, e il documento internazionale sui diritti umani con il maggior numero di ratifiche nella storia.



Nei musei dell'Immaginario Scientifico i visitatori sotto i 18 anni potranno accedere gratuitamente alle tre sezioni museali: in Fenomena sarà possibile curiosare fra i fenomeni naturali, toccandoli con mano grazie agli “exhibit hands-on” sui suoni, sui moti e i fluidi, sulle forme, sulle percezioni, sugli specchi e sulla luce. Nello spazio Kaleido, ci si potrà immergere nella multivisione Charles Darwin: l'evoluzione di un'idea, per seguire il percorso che ha portato il grande naturalista a formulare la teoria che è oggi la base per lo studio della vita. Nel planetario Cosmo infine, si potrà partecipare a visite guidate in cui scoprire le stelle e i pianeti e le meraviglie della volta celeste.

Maggiori informazioni: www.immaginarioscientifico.it



A Trieste tante sono le iniziative organizzate per tutto il mese nell'ambito del Festival Diritti e Storti, promosso da CSB Centro per la Salute del Bambino onlus e CoachUrself associazione EvolveTrieste: è nata infatti una rete che coinvolge scuole, università, biblioteche, ricreatori, associazioni e istituzioni che si occupano a vario titolo dei bambini, per promuovere il tema dei diritti e per riflettere su quanto è stato fatto in questi 30 anni e progettare nuove azioni.

Maggiori informazioni sul programma di Diritti e Storti: www.csbonlus.org