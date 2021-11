Giornata per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in occasione del semestre di Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, celebra oggi la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

Nella circostanza la Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzerà in tutto il territorio nazionale degli incontri nelle scuole con il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della sicurezza online.

Il Compartimento Polizia Postale Friuli Venezia Giulia ha organizzato un incontro con le classi prime della scuola secondaria Stuparich di Trieste; l’incontro, in modalità online, ha visto coinvolto personale specializzato, che ha affrontato il tema della sicurezza online, i pericoli della rete, la navigazione sicura e responsabile e l’utilizzo corretto dei social.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti rispetto alle potenzialità comunicative del web e delle community in rete, senza correre rischi connessi a comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per il prossimo. L’occasione ha permesso ai ragazzi di porre delle domande agli specialisti della Polizia Postale, favorendo così il dialogo intergenerazionale e sviluppare la propria consapevolezza dei rischi online.