Giornata Porte Aperte tutta Virtuale all'Università di Trieste

Domani si sarebbe dovuta tenere la Giornata di Porte Aperte 2020 all'ateneo triestino, la quale è stata inevitabilmente annullata. In queste giornate difficili per l'emergenza del Covid-19 l'Università di Trieste ha saputo, però, rispondere con tempestività ed efficacia attrezzandosi per garantire la prosecuzione di tutte le attività destinate agli studenti quali lezioni, esami, colloqui in modalità telematica.



Analogamente, il Servizio Orientamento di Ateneo ha affrontato uno grandissimo sforzo organizzativo che ha visto uniti il personale tecnico amministrativo ed il personale docente lavorare assieme per garantire ai futuri studenti la possibilità di incontrare ugualmente UniTS e i suoi docenti, assistere alle presentazioni dei corsi e raccogliere utili informazioni a sostegno della scelta di venire a studiare a Trieste.



E' stata così creata una pagina apposita sul sito www.units.it ed è stata inviata una mail contenente il link a tutti i 1.400 studenti che si erano iscritti alle presentazioni della Porte Aperte del 20 marzo, annullata per l'emergenza Covid-19.



Nella Porte Aperte virtuale dell'Ateneo il Magnifico Rettore, prof. Roberto Di Lenarda ha portato il suo saluto, come avrebbe fatto in presenza, nonostante il momento contingente che ci obbliga a rimanere tutti dentro le nostre case.L'obiettivo è chiaro: comunicare alle future matricole l'attenzione dell'Ateneo nei loro confronti fornendo utili strumenti a supporto di una scelta importante per il loro futuro, quale è quella dell'Università dove andare a studiare, puntando all'ottenimento di un diploma di laurea che accanto ad un valore legale abbia soprattutto un valore effettivo che sia riconosciuto dal mercato del lavoro e sia quindi spendibile professionalmente.L'Università di Trieste, ai vertici delle classifiche tra le migliori Università italiane, è pertanto sicuramente la scelta giusta.I video delle presentazioni dei docenti sono visibili qui: https://www.units.it/futuri-studenti/porte-aperte-virtuale