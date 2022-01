Giornata regionale Polizia locale a Monfalcone

"La Giornata regionale della Polizia locale si svolgerà a Monfalcone il 20 gennaio nella ricorrenza di San Sebastiano, durante la quale verranno consegnati 84 encomi ad altrettanti agenti di polizia distintisi per il loro operato".



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. La cerimonia si aprirà alle 9 in Piazza della Repubblica a Monfalcone, comune scelto per ospitare la manifestazione che si svolgerà secondo modalità che terranno conto dei vigenti protocolli di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.



"A Monfalcone verranno insigniti della benemerenza regionale 84 operatori della Polizia locale, dei quali 9 sono encomi solenni e i restanti sono encomi semplici che ho conferito con decreto dello scorso 20 dicembre agli operatori della Polizia locale che durante l'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio" ha ricordato Roberti aggiungendo che "la Giornata regionale della Polizia locale è anche l'occasione per delineare un bilancio sulle attività condotte nel corso del 2021 e per fare il punto sui propositi e sulle linee di sviluppo degli anni futuri".