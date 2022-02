Giornata Verde a Ruda, pulizia del torrente Torre

Il ritrovo sarà alle 8.30 di sabato 26 febbraio, sul retro del Palazzo comunale di Ruda. Sarà la partenza della Giornata Verde, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Riserva di caccia, il mondo associativo locale e il CAMPP.

Muniti di calzature, guanti e abbigliamento adatti, alle 9 inizierà la pulizia di alcune aree verdi dell’argine e letto del Torrente Torre. Alle 11 è previsto il conferimento delle immondizie al personale comunale e volontario per il corretto smaltimento.

Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda: “Rispettiamo l’ambiente e teniamolo pulito, questo è ciò che vogliamo fare, il messaggio che vogliamo lanciare con questa iniziativa, nata da una bella collaborazione tra diverse associazioni. Dobbiamo tutti avere più cura del nostro territorio, non lasciare rifiuti in ambienti naturali e imparare a conferire in maniera differenziata. Educazione, conoscenza e rispetto del nostro ambiente, per mantenerlo salubre e pulito”.