Giornate della Preistoria, una giornata da Neolitico

Domenica 18 luglio, a Palù di Livenza, Caneva-Polcenigo, laboratori di archeologia didattica. Alle 9.30 e alle 11 sono in programma le visite guidate al sito palafittico Palù di Livenza, con esposizione degli strumenti del Neolitico, e visite naturalistiche a cura di Prealpi Cansiglio Hiking.

Per informazioni e prenotazioni contattare l'Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane al numero 391 3236705.

Di seguito il programma:

Bombe di semi per prati preistorici

Osserviamo e impariamo a conoscere tanti tipi di semi che si trovavano già nella preistoria. In seguito creeremo delle "bombe" per poterli conservare e piantare.

A cura di Costanza Uboni



Body painting del Neolitico. Pintadere&Co

Colori in libertà nel laboratorio creativo ispirato dalle pintadere di 6000 anni fa rinvenute al Palù di Livenza.



A cura del Museo di Storia Naturale e Archeologia di MontebellunaFrangitura di cereali con l’utilizzo di apposite macine e preparazione del pane che sarà cotto nel forno scavato a terra.A cura del Gruppo Archeologico Archeo 2000Costruzione di giavellotti e frecce e rituali propiziatori per la battuta di caccia. Le prede saranno le tipiche specie che nel Neolitico abitavano l’ambiente di Palù di Livenza.A cura dell’Associazione culturale PradisDal vello degli animali si ricava una preziosa fibra: la lana. Con l'utilizzo di fusi in ceramica si filerà il fiocco di lana grezzo per ottenere piccoli gomitolini.A cura dell’Associazione culturale PradisCon argille preparate appositamente e contenenti inclusi medi e fini, si realizzeranno delle riproduzioni di reperti ceramici neolitici dal Palù di Livenza. Dopo circa dieci giorni a fine cottura verranno consegnati ai partecipanti.A cura di Marta PolliLaboratorio mirato alla realizzazione di pesciolini intrecciati con materiali naturali.A cura di Borgo Creativo Polcenigo